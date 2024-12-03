Евросоюз поможет Эстонии в закупке систем ПВО и боеприпасов на сумму 15 миллионов евро

«Я рад, что поддержку получило развитие нашей противовоздушной обороны, важность которой мы ежедневно видим в Украине, что подтолкнуло нас и многие другие страны к инвестициям в эту область. Кроме того, ключевое значение имеют боеприпасы, которые также находятся в центре внимания оборонного бюджета Эстонии», - заявил министр обороны Ханно Певкур.

Всего государства-члены Евросоюза представили 12 трансграничных проектов, из которых финансирование получат пять. С помощью механизма EDIRPA, созданного для укрепления европейской оборонной промышленности, каждому проекту будет выделено по 60 миллионов евро, а общий объем средств составит 300 миллионов евро.

«Первое подобное финансирование со стороны Евросоюза значительно способствует сотрудничеству в области совместных оборонных закупок. Эстония вместе со странами-партнерами проекта глубоко признательна Еврокомиссии за это финансирование», - заявил руководитель отдела инноваций Министерства обороны Эстонии Мийко Перис.

Эстония участвует в трех проектах, получивших финансирование: Проект MISTRAL предусматривает закупку систем ПВО ближнего радиуса действия Mistral для девяти стран-членов ЕС: Франции, Бельгии, Кипра, Эстонии, Венгрии, Испании, Словении, Румынии и Дании. Проект JAMIE включает закупку систем ПВО среднего радиуса действия IRIS-T SLM для шести стран-членов: Дании, Словении, Болгарии, Австрии, Латвии и Эстонии. Проект HE 155 поддерживает совместные закупки различных типов артиллерийских боеприпасов для четырех стран-членов: Германии, Дании, Нидерландов и Эстонии.

«Эстония всегда закупала системы ПВО совместно с европейскими партнерами. Системы средней дальности мы развиваем в рамках европейской инициативы по воздушной и ракетной обороне под руководством Германии, а системы ближнего радиуса действия закупаем в двух совместных проектах, один из которых возглавляет Франция, а другой - Польша», - отметил генеральный директор Центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар.

Общая стоимость пяти проектов, получивших финансирование, превышает 11 миллиардов евро.