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Автовладелец: расчеты двух налоговых калькуляторов не совпадают!

Перевод: Павел Соболев
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Автомобили на одной из таллиннских улиц. Иллюстративное фото.
Автомобили на одной из таллиннских улиц. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

В Postimees обратился автовладелец, указавший, что данные, полученные при использовании двух калькуляторов автоналога Налогово-таможенного департамента, не совпадают. Остается непонятным, на основании какого показателя теперь будут рассчитывать автоналог.

Читатель, связавшийся с Postimees, рассказал, что он тестировал калькулятор автоналога на основе номерного знака и на основе технических данных на трех автомобилях и в двух случаях получил разные результаты. Например, в случае с Toyota Land Cruiser сумма, указанная в калькуляторе технических данных, была на четверть, или на 140 евро больше, чем в калькуляторе номерных знаков.

В случае с автомобилем Kia разница составила 84 евро, и в калькуляторе технических данных сумма была меньше. Третья машина была гибридной, и в ее случае оба числа были одинаковыми. «В случае с регистрационным налогом разница составляет целых 42%. Так по по какому же из расчетов будет взиматься налог?» - говорит автовладелец.

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