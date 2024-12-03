Автовладелец: расчеты двух налоговых калькуляторов не совпадают!

Читатель, связавшийся с Postimees, рассказал, что он тестировал калькулятор автоналога на основе номерного знака и на основе технических данных на трех автомобилях и в двух случаях получил разные результаты. Например, в случае с Toyota Land Cruiser сумма, указанная в калькуляторе технических данных, была на четверть, или на 140 евро больше, чем в калькуляторе номерных знаков.