Резкий рост краж и агрессии: преступность в Эстонии выросла на 50%

Руководитель службы охраны Viking Security Юхан Аиа отметил, что такое значительное различие между регионами наблюдается впервые за последние годы.

«Особенно выделяется Тарту, где воры не только активны, но и, к сожалению, склонны к насилию. В городе действуют группы профессиональных воров. Также заметно больше стало людей с зависимостями, совершающих кражи, - рассказал Аиа. - Например, недавно пьяный мужчина пытался украсть алкоголь сразу в трех магазинах подряд. Благодаря камерам видеонаблюдения его быстро узнали и задержали сотрудники охраны. Однако перед передачей полиции мужчине пришлось вызвать скорую помощь, так как у него начались сильные симптомы абстиненции. В итоге он получил медицинскую помощь и был передан правоохранительным органам».

Юхан Аиа отметил, что случаи агрессии со стороны воров в Южной Эстонии за последние недели увеличились в несколько раз по сравнению с осенью прошлого года.

«Охранникам приходилось применять газовые баллончики и наручники. Среди агрессивных воров были не только мужчины, но и женщины, что встречается реже. Кроме того, возникали ситуации, когда агрессивное поведение угрожало не только имуществу, но и посетителям магазинов. Например, из-за личных конфликтов некоторые люди становились опасны для окружающих», - добавил Аиа.

Также в этом году наблюдается рост случаев агрессивного поведения среди несовершеннолетних. «Весной таких инцидентов было особенно много. Недавно мы снова столкнулись с ситуацией, когда подросток, уже известный охранникам, был пойман на очередной попытке кражи. Чтобы скрыться, он напал на сотрудника магазина, но позже был задержан патрулем охраны», - рассказал руководитель.

Юхан Аиа подчеркнул, что простые средства безопасности, такие как видеонаблюдение и кнопка тревожного вызова, остаются эффективным решением. Он также отметил, что оборудование для распознавания преступников стало доступнее и дешевле.

«Известные охранным компаниям и полиции воры легко идентифицируются. Установка камер и тревожных кнопок помогает быстрее реагировать и предотвращать новые преступления», - подытожил Юхан Аиа.