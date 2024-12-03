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Резкий рост краж и агрессии: преступность в Эстонии выросла на 50%

Перевод: Каролийна Вертяева
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В городе действуют группы профессиональных воров. Также заметно больше стало людей с зависимостями, совершающих кражи.
В городе действуют группы профессиональных воров. Также заметно больше стало людей с зависимостями, совершающих кражи. Фото: Marko Saarm

Согласно данным охранной компании Viking Security, которая обеспечивает безопасность магазинов, предприятий и жилых домов по всей Эстонии, рост числа краж в Северной Эстонии, наблюдавшийся ранее, сейчас замедлился. Однако в Южной и Западной Эстонии ситуация ухудшилась: этой осенью количество попыток краж выросло почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, воры стали более агрессивными.

Руководитель службы охраны Viking Security Юхан Аиа отметил, что такое значительное различие между регионами наблюдается впервые за последние годы.

«Особенно выделяется Тарту, где воры не только активны, но и, к сожалению, склонны к насилию. В городе действуют группы профессиональных воров. Также заметно больше стало людей с зависимостями, совершающих кражи, - рассказал Аиа. - Например, недавно пьяный мужчина пытался украсть алкоголь сразу в трех магазинах подряд. Благодаря камерам видеонаблюдения его быстро узнали и задержали сотрудники охраны. Однако перед передачей полиции мужчине пришлось вызвать скорую помощь, так как у него начались сильные симптомы абстиненции. В итоге он получил медицинскую помощь и был передан правоохранительным органам».

Юхан Аиа отметил, что случаи агрессии со стороны воров в Южной Эстонии за последние недели увеличились в несколько раз по сравнению с осенью прошлого года.

«Охранникам приходилось применять газовые баллончики и наручники. Среди агрессивных воров были не только мужчины, но и женщины, что встречается реже. Кроме того, возникали ситуации, когда агрессивное поведение угрожало не только имуществу, но и посетителям магазинов. Например, из-за личных конфликтов некоторые люди становились опасны для окружающих», - добавил Аиа.

Также в этом году наблюдается рост случаев агрессивного поведения среди несовершеннолетних. «Весной таких инцидентов было особенно много. Недавно мы снова столкнулись с ситуацией, когда подросток, уже известный охранникам, был пойман на очередной попытке кражи. Чтобы скрыться, он напал на сотрудника магазина, но позже был задержан патрулем охраны», - рассказал руководитель.

Юхан Аиа подчеркнул, что простые средства безопасности, такие как видеонаблюдение и кнопка тревожного вызова, остаются эффективным решением. Он также отметил, что оборудование для распознавания преступников стало доступнее и дешевле.

«Известные охранным компаниям и полиции воры легко идентифицируются. Установка камер и тревожных кнопок помогает быстрее реагировать и предотвращать новые преступления», - подытожил Юхан Аиа.

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