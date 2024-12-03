Тартуская школа имени Александра Пушкина с 2025 года будет называться Тартуской школой Jogentaga - это название, связанное с историей региона, жюри выбрало по результатам открытого конкурса, на который поступило около 300 предложений.
Новое название тартуской школы имени Пушкина вас удивит
В жюри входили представители Тартуской горуправы, попечительского совета школы, учителей, учащихся и руководства, передает BNS.
«Тартуская школа Jogentaga – это редкое и особенное название, которое отражает красоту староэстонского языка и подчеркивает историю и культуру региона», - поясняет директор школы Алина Бразюлене.
По ее словам, название Йогентага исторически относится к ландшафту за рекой Эмайыэ, связывая расположение школы с география города Тарту
Как отмечает вице-мэр Тарту Леммит Каплински, новым названием школа ставит точку в процессе перехода на эстоноязычное образование, который начался в Тарту в 2022 году.
Название Йогентага происходит от древнего небольшого графства, которое впервые упоминается в «Хрониках Ливонии» Генриха в 1220 году.
Значение названия «за рекой» указывает на нынешнее расположение школы на северном берегу реки Эмайыги на улице Уус и говорит о глубоких исторических корнях региона.
История школы имени Александра Пушкина в Тарту берет свое начало в 1899 году, когда на улице Пеплера была открыта Пушкинская женская гимназия.
На протяжении десятилетий школа имела несколько названий и располагалась в разных местах.
Последние десять лет школа работала как русскоязычная начальная школа, но с 2024 года школа становится полностью эстоноязычной и в будущем станет региональной школой, принимающей всех детей, независимо от их родного языка.
Конкурс названий был организован под руководством школы осенью этого года, поскольку прежнее название перестало быть актуальным в связи с переходом на эстоноязычное обучение.
Называться Tartu Jogentaga Kool школа станет с 1 января 2025 года.