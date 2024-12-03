Новое название тартуской школы имени Пушкина вас удивит

В жюри входили представители Тартуской горуправы, попечительского совета школы, учителей, учащихся и руководства, передает BNS.

«Тартуская школа Jogentaga – это редкое и особенное название, которое отражает красоту староэстонского языка и подчеркивает историю и культуру региона», - поясняет директор школы Алина Бразюлене.

По ее словам, название Йогентага исторически относится к ландшафту за рекой Эмайыэ, связывая расположение школы с география города Тарту

Как отмечает вице-мэр Тарту Леммит Каплински, новым названием школа ставит точку в процессе перехода на эстоноязычное образование, который начался в Тарту в 2022 году.

Название Йогентага происходит от древнего небольшого графства, которое впервые упоминается в «Хрониках Ливонии» Генриха в 1220 году.

Значение названия «за рекой» указывает на нынешнее расположение школы на северном берегу реки Эмайыги на улице Уус и говорит о глубоких исторических корнях региона.

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История школы имени Александра Пушкина в Тарту берет свое начало в 1899 году, когда на улице Пеплера была открыта Пушкинская женская гимназия.

На протяжении десятилетий школа имела несколько названий и располагалась в разных местах.

Последние десять лет школа работала как русскоязычная начальная школа, но с 2024 года школа становится полностью эстоноязычной и в будущем станет региональной школой, принимающей всех детей, независимо от их родного языка.

Конкурс названий был организован под руководством школы осенью этого года, поскольку прежнее название перестало быть актуальным в связи с переходом на эстоноязычное обучение.

Называться Tartu Jogentaga Kool школа станет с 1 января 2025 года.