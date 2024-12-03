РАЙНЕР САКС Кремль старается усилить впечатление, что Путин по-настоящему не заинтересован в мирных переговорах

Зеленский имел в виду в первую очередь территории, оккупированные Россией в 2014 году, однако заголовки сообщений в СМИ не учитывают этих нюансов. За последние несколько недель президент Украины в своих заявлениях смог предложить несколько различных вариантов условий переговоров по прекращению огня и мирному договору. Невольно в СМИ создается впечатление, что Украина пытается любой ценой удержать инициативу по мирным переговорам в своих руках, чтобы не создавать ощущения, будто какие-то переговоры или процесс подготовки мира происходят независимо от Украины.

Россия пытается информационно воздействовать на медиапространство, создавая впечатление, что российский президент не готов к серьезным переговорам. В пользу этого говорят трактовки проблем украинской армии, распространившиеся в западных СМИ в последние месяцы. Россия также пытается утвердить в медиапространстве понимание будущих переговоров как соглашения между США и Россией, охватывающего все глобальные вопросы. В этом плане для России очень важны события в Грузии и Сирии.

Визит Шольца в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл вчера в Киев, сразу после визита руководителей институтов Евросоюза. Он объявил о нвоом пакете военной помощи Германии для Украины. Наиболее важными системами вооружения, которые будут переданы Украине, являются две системы ПВО IRIS, танки Leopard 1A5, боевые машины пехоты M84 и M80, бронетехника, боеприпасы и ударные дроны.