Президент Украины вчера признал, что у украинской армии нет сил освободить все оккупированные территории, и решение о прекращении оккупации будут искать дипломатическим путем, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Кремль старается усилить впечатление, что Путин по-настоящему не заинтересован в мирных переговорах
Зеленский имел в виду в первую очередь территории, оккупированные Россией в 2014 году, однако заголовки сообщений в СМИ не учитывают этих нюансов. За последние несколько недель президент Украины в своих заявлениях смог предложить несколько различных вариантов условий переговоров по прекращению огня и мирному договору. Невольно в СМИ создается впечатление, что Украина пытается любой ценой удержать инициативу по мирным переговорам в своих руках, чтобы не создавать ощущения, будто какие-то переговоры или процесс подготовки мира происходят независимо от Украины.
Россия пытается информационно воздействовать на медиапространство, создавая впечатление, что российский президент не готов к серьезным переговорам. В пользу этого говорят трактовки проблем украинской армии, распространившиеся в западных СМИ в последние месяцы. Россия также пытается утвердить в медиапространстве понимание будущих переговоров как соглашения между США и Россией, охватывающего все глобальные вопросы. В этом плане для России очень важны события в Грузии и Сирии.
Визит Шольца в Киев
Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл вчера в Киев, сразу после визита руководителей институтов Евросоюза. Он объявил о нвоом пакете военной помощи Германии для Украины. Наиболее важными системами вооружения, которые будут переданы Украине, являются две системы ПВО IRIS, танки Leopard 1A5, боевые машины пехоты M84 и M80, бронетехника, боеприпасы и ударные дроны.
Все эти системы вооружения уже так или иначе фигурировали в новостях в последние недели, но в сочетании в одном пакете все это производит еще более впечатляющий эффект. Всю помощь разрешено передать еще в этом году, и Украина должна иметь возможность вооружить ею подразделения как минимум двух бригад. Канцлер Германии сообщила, что Германия предоставила Украине военную помощь в общей сложности на 28 млрд евро, что, несомненно, является чрезвычайно важным вкладом в способность ВСУ столь длительное время отбрасывать российскую армию.
Режим Асада завтра не падет
По данным украинской военной разведки, российские войска покинули город Хама в Сирии, а также увозят дипломатов из Дамаска. Хотя украинская военная разведка пытается создать впечатление, что власть Асада шатается, а позиции России в Сирии находятся под сильным ударом, можно сказать, что основная паника в лагере Асада закончилась вчера.
В течение вчерашнего дня продолжался устойчивый поток информации, подтверждающий чрезвычайные военные потери сирийской правительственной армии за прошедшую неделю. В то же время начались процессы, которые указывают на то, что правительство Асада не падет быстро. Что наиболее важно, поддерживаемые Турцией оппозиционные силы начали оккупировать территории, ранее контролируемые сирийскими курдами, что значительно снижает потенциал этих боевиков в борьбе с правительственными силами. Это также дает Асаду возможность маневрировать внутри страны.
Быстрое наступление на подконтрольные правительству территории на юге завершилось. Отряды оппозиции обеспечивают безопасность оккупированной территории вокруг Алеппо и расширяют эту территорию на восток, что также абсолютно необходимо для обеспечения безопасности оккупированных территорий. Натиск на юг полностью не прекратился, вчера были захвачены и более мелкие населенные пункты в районе города Хама.
Для проведения более серьезного наступления следует собрать более крупные отряды и вести уже более серьезные бои. Сирийская армия и российская авиация также начали все активнее бомбить контролируемые оппозицией районы. Хотя интенсивность этих атак все еще далека от уровня 2015 и 2016 годов, превосходство сирийского правительства в воздухе может стать решающим в замедлении военного успеха оппозиции.
Несмотря на большие потери боевой техники и живой силы сирийской армии, оппозиция не может длительное время продолжать массированное наступление из-за отсутствия средств ПВО.
Тем временем началось дробление политического ландшафта Ближнего Востока. Встреча министра иностранных дел Турции с министром иностранных дел Ирана показывает, что свержение режима Асада, по крайней мере, напрямую не планируется подразделениями, поддерживаемыми Турцией. Для сирийского правительства ситуация по-прежнему остается очень опасной, поскольку потенциальное соперничество может возникнуть не только в провинции Идлиб.
Положение на поле боя
На украинских фронтах количество атак российской армии несколько возросло. Активность тактической авиации вторую неделю остается низкой.
В Курской области украинская армия захватила 11 военнослужащих российской армии, которые оказались бывшими заключенными, освобожденными из тюрем благодаря подписанию контракта с российской армией. Украинским силам также удалось захватить военнопленных в других боях в Курской области, в том числе солдат из частей, считающихся элитными частями российской армии. Это указывает на большие трудности россиян в организации наступления.
Атаки последних дней не принесли успеха российской армии.
На направлении Харькова идут позиционные бои, и ситуация не изменилась.
Интенсивность атак российской армии в направлении Купянска и Лимана не возросла, и серьезных изменений на линии фронта за вчерашний день не произошло. Атаки российской армии в направлении Северска не особенно активны.
В районе Бахмута произошли отдельные атаки российской армии, больше похожие на разведывательные бои. В районе города Торецк активность российских подразделений вчера была несколько выше, чем в предыдущие дни, но существенных изменений это не принесло.
На направлении Покровска российская армия продолжала очень интенсивное наступление, но существенно улучшить свои позиции не смогла. Интенсивность атак к юго-западу от Донецка возросла до самого высокого уровня за всю кампанию. Большую часть наступательных мероприятий провели пехотные подразделения, поэтому прогресс на некоторых участках идет медленно.
На Южном фронте российская армия бездействовала.
Ситуация в Грузии
Премьер-министр Грузии заговорил о вступлении в Евросоюз. Он выступил со схоластической риторикой о том, что процесс европейской интеграции не остановился и что Грузия все еще хочет стать полноправным членом ЕС в 2030 году. Кроме того, он обвинил посла ЕС в участии в дезинформационной кампании в сотрудничестве с радикальной оппозицией.
Совершенно очевидно, что нынешнее правительство Грузии не намерено каким-либо образом продолжать процесс функциональной европейской интеграции. Заявление показывает, что правительство сомневается в своих возможностях подавить антиправительственные протесты только силой, и что протесты по всей Грузии достигают определенной критической массы.
Будущий президент США Трамп решил посетить торжественное открытие Собора Парижской Богоматери. Очень изобретательная затея, которая наверняка поможет наладить отношения с Францией. Однако будет интересно понаблюдать, есть ли и в Европе главы государств или правительств, которые обнаружат в себе благчестивость и захотят принять участие в открытии храма.