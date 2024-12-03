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ФОТО Спасатели вытащили из воды двух медвежат

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Спасатели вытащили из воды двух медвежат.
Спасатели вытащили из воды двух медвежат. Фото: Postimees

В понедельник спасателей Кивиыли в 10.33 вызвали в волость Люганузе, где на улице Сонда в водоеме возле зольных горок оказались два медвежонка.

Медведица с одним детенышем оставалась на горке. Два медвежонка упали близ карьера в один из резервуаров со скользким ПВХ-краем и пытались выбраться, но все время сползали вниз.

Спасатели позвали на помощь охотников и сотрудников полиции. Спасатели установили на берегу водоема лестницу, чтобы помочь животным, и использовали инструменты для спасения животных. Спасателям удалось довести одного из медвежат до лестницы водоема, откуда он выбрался сам. Другого медвежонка вытащили с помощью спасательных приспособлений.

Спасательная операция благополучно завершилась в 11.43. Спасатели благодарят за сотрудничество полицию, охотников и представителей химической промышленности Кивиыли.

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