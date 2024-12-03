Теперь в гей-клубах звучит SHAMAN. Как облавы и обвинения в экстремизме меняют квир-культуру в России

Масштабные рейды в гей-клубах России начались после того, как в ноябре прошлого года Верховный суд признал «международное ЛГБТ-движение» экстремистской организацией и запретил его в России - при том, что такого движения ни юридически, ни фактически не существует. Можно сказать, что Кириллу повезло и на него не было заведено уголовное дело - как после других подобных рейдов.

За этот год было открыто шесть уголовных дел о так называемом «ЛГБТ-экстремизме» - четыре из них были заведены из-за деятельности гей-клубов.

Мужчина спиной и с руками на затылке Фото: BBC

«Где у вас тут *****?»

В октябре силовики устроили рейд и в другом крупном клубе в одном из центральных городов России (Би-би-си не указывает его название ради безопасности своих собеседников). Полицейские с раннего вечера следили из автомобиля за входом в клуб, а после полуночи ворвались в заведение, стали класть людей на пол и фотографировать их документы. К сотрудникам клуба один из полицейских обратился так: «Показывайте, где у вас тут **** (занимаются сексом)?» - рассказывает Би-би-си сотрудник заведения Михаил*.

После полицейского обыска в клуб вошли несколько съемочных групп со светом и камерами и начали снимать облаву. «Но перед этим менты отпустили из клуба всех девушек для того, чтобы создать иллюзию, что тут были одни парни», - отмечает другой сотрудник клуба Олег*.