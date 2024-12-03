Новая Ефимова? 15-летняя пловчиха за один вечер побила три национальных рекорда

Если пару недель назад Ефимова проплыла дистанцию за 1.04,16, то в Дании для победы ей хватило 1.04,29. Второе место также ушло Эстонии – Мария Романюк установила личный рекорд и завоевала серебряную медаль. Ее время – 1.05,67.

Однако совершенно невероятными соревнования оказались для 15-летней Маари Рандвяли, которая в вечерних финалах побила сразу три рекорда Эстонии. На дистанции 50 м баттерфляем она завоевала первое место со временем 26,92 и на 200 м вольным стилем – 2.00,13. Оба времени – рекорды Эстонии в юниорском классе.

Вишенкой на торте для Рандвяли стала комбинированная эстафета 4х100 – там спортсменка установила рекорд Эстонии во взрослом классе со временем 4.05,15. За женскую команду плыли также Полина Совца, Эгле Салу и Кирке Мадар.

На дистанции 1500 м вольным стилем юниорский рекорд Эстонии установил Марк Ильчишин. Новые показатели – 15.10,44.

Из эстонских пловцов в индивидуальном зачете на пьедестал среди юниоров и взрослых вчера также поднялись Артур Тоблер, Оливер Куулпак, Кирке Мадар, Сийм Кескюла, Эгле Салу и парапловец Ричард Лейб.

Чемпионат Северных стран завершится сегодня вечером.