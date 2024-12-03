Эстонские фитнес-спортсменки сияют на вершине мирового рейтинга

Анастасия Тойкка заняла первое место в категории велнесс-фитнес (до 163 см). Также она стала победительницей в абсолютном зачете этой категории.

Регина Целик заняла второе место в категории фитнес-бикини (до 169 см).

Каролийне Холтер в этой же категории заняла седьмое место.

Беатрис Алонсо в категории велнесс-фитнес (до 163 см) заняла третье место.

Это было последнее соревнование сезона, на котором можно было набрать баллы для мировой рейтинговой таблицы IFBB.

В 2024 году Тойкка в категории велнесс занимает первое место как в возрастной категории среди женщин, так и в категории мастерс. В бикини-фитнес лучшая – Регина Целик.

В своем дебютном соревновательном сезоне Алонсо в категории велнесс заняла 11-е место.

Кульминация осеннего соревновательного сезона будет на женском чемпионате мира, который пройдет 16-19 декабря в Токио.