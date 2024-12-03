ФОТО, ВИДЕО На шоссе столкнулись грузовики и легковушка: есть пострадавший

Сегодня вскоре после 11 часов было зафиксировано серьезное ДТП на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, на 27-милометре. В районе Ээсмяэ произошло столкновение двух грузовиков и одного легкового автомобиля. На данный момент известно, что в результате ДТП есть как минимум один пострадавший.