Сегодня вскоре после 11 часов было зафиксировано серьезное ДТП на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, на 27-милометре. В районе Ээсмяэ произошло столкновение двух грузовиков и одного легкового автомобиля. На данный момент известно, что в результате ДТП есть как минимум один пострадавший.
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ФОТО, ВИДЕО ⟩ На шоссе столкнулись грузовики и легковушка: есть пострадавший
Сегодня в 11.23 в полицию поступило сообщение о том, что на 27-м шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло столкновение легкового автомобиля и двух грузовых автомобилей. На месте работает полиция, точные обстоятельства происшествия пока выясняются.