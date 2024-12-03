Мнение Мы умные урезатели или глупые мученики?

Общий социальный ресурс просто ограничен. Об этом говорит тот факт, что в XXI веке (спустя более 30 лет после окончания советской эпохи) у нас нет ни большого спортивного зала для международных игр с мячом, ни бассейна, пригодного для топовых соревнований, где спортсменам не приходилось бы делить место с учащимися второго класса. Крах политики заливки бетона, как мне кажется. Тем более, что заливать бетон и укладывать асфальт надо в первую очередь на дорогах Таллинн - Пярну и Таллинн - Тарту, но имеем, что имеем.

Точно так же становится нормой, что наши талантливые люди не обязательно идут учиться в эстонские вузы (хотя качество наших вузов неплохое), а выбирают в качестве варианта западноевропейские или американские университеты. Мир открыт, и мы должны быть все более интернациональными. Важно, чтобы критический процент из них возвращался обратно.

На самом деле, наши предприниматели очень хорошо интернационализировались и таким образом сделали Эстонию больше.

Нам от этого не легче. Добавим к этой формуле, что нам совершенно необходимо потратить пять процентов нашего валового национального продукта на оборону, потому что это действительно единственный способ сохранить Эстонию как таковую.