Яак Мадисон: на словах Европа поддерживает Украину, а на деле так и покупает у России газ

«В Европейском парламенте всегда больше слов, чем действий. Много говорят о необходимости поддерживать Украину в войне против России «до тех пор, пока это необходимо». Но где действия? Ситуация в Украине ухудшается с каждым днем, потому что европейская помощь слишком мала или поступает слишком поздно», - сказал Мадисон.

Мадисон отметил, что Германия, крупнейшая экономика Европы, на словах поддерживает Украину, но реальная военная помощь ограничена 5,2 млрд евро. «Европейский союз продолжает оставаться крупнейшим импортером российского газа, покупая почти половину экспортируемого из России газа. Только в октябре этого года Евросоюз заплатил России за ископаемое топливо 1,8 млрд евро».

Яак Мадисон заявил, что если Европа хочет остановить Россию, ей необходимо снизить зависимость от российской энергетики и развивать собственную энергетическую промышленность, отказавшись от экономически вредной «зеленой революции».

«Также необходимо умножить военную поддержку Украины, чтобы переговоры о прекращении войны могли проходить с позиции, удобной для нас и для Украины, а не на условиях России. Нам нужны действия и немедленно!», - сказал Мадисон.