Спасатели выезжали на аварии и ночной вызов в общежитие

Около 16:00 в Пыльтсамаа на улице Кооли произошло столкновение двух легковых автомобилей. К моменту прибытия спасателей пострадавшие смогли самостоятельно выбраться из машин. До приезда скорой помощи пожарные оказали первую помощь: женщину и ребенка из одного из автомобилей укрыли одеялом и разместили в спасательной машине для обогрева.

Скорую помощь вызвали для женщины, пострадавшей от удара подушки безопасности. Ее доставили в больницу для проверки состояния здоровья. Пожарные обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия, убрали с дороги обломки автомобилей и обработали вылившиеся жидкости опилками.

В 16:19 поступило сообщение о ДТП с участием двух внедорожников и микроавтобуса в деревне Ыссу волости Камбья. Пожарные устранили риск возгорания и обработали разлившиеся жидкости абсорбентом. Состояние участников аварии проверила скорая помощь. Пожарные переместили автомобили на обочину дороги, дальнейшими действиями занимались их владельцы.

Ночью, в 00:28, сработала автоматическая пожарная сигнализация в студенческом общежитии на Нарвском шоссе в Тарту. Пожарные выяснили, что причиной тревоги стала свеча, поставленная слишком близко к датчику дыма. Когда свечу потушили, датчик заработал. Пожарные напоминают, что свечи необходимо размещать вдали от материалов, которые могут загореться.

Около 13:30 пожарные предотвратили возгорание на улице Ноорусе в Тарту, где из-под капота автомобиля Volkswagen шел дым. Перегретые детали были охлаждены ручным огнетушителем, и серьезного пожара удалось избежать.