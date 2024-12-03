Обзор за месяц В ноябре тенденция роста на рынке недвижимости продолжилась, средняя цена превысила отметку 3000 евро

По сравнению с ноябрем прошлого года, выросла как активность в заключении сделок, так и общая сумма сделок с квартирами. «Сегодня мы можем подвести первые итоги - зимой мы были на дне, весной кислород начал понемногу поступать, лето уже давало надежду, а осень на рынке недвижимости и вовсе прошла в радостных тонах. Однако активность в заключении сделок все еще как минимум на четверть отстает от показателей хороших времен», - прокомментировал сегодняшнюю ситуацию на рынке руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

Он подчеркнул, что уже второй месяц подряд в Таллинне заключалось более тысячи сделок с недвижимостью.

Средняя цена квадратного метра в таллиннских квартирах в прошлом месяце составила 3005 евро (в октябре 2975 евро), а медианная цена за квадратный метр - 2749 евро (в октябре 2755 евро). Самая дорогая квартира была продана за 1 262 900 евро.

«Средняя цена долгое время остается на одном уровне, а это значит, что недвижимость снова становится доступнее в свете роста зарплат, снижения Euribor и произошедшего весной небольшого смягчения правил кредитования», - сказал Вахтер, перечислив основные влияющие на рынок факторы.

Общая сумма сделок с недвижимостью в ноябре выросла почти на 22% по сравнению с октябрем, достигнув в ноябре 251 миллиона евро. Помимо сделок с квартирами, в ноябре было продано 25 предназначенных под жилую застройку земельных участков с постройками, самый дорогой из которых стоил 630 тысяч евро. Также было продано пять земельных участков под жилую застройку, самый дорогой из них - за 549 000 евро.