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Получивший миллионы от государства оружейный бизнесмен вывел из своей фирмы все активы

Редактор: rus.postimees.ee
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Владелец продающей вооружение компании Bristol Trust, которая получила миллионы евро от государства и оказалась в центре уголовного расследования, вывел из нее активы и договоры, пишет dv.ee.

Активы и договоры Bristol Trust, которая за несколько лет продала государству множество оружия, прицелов, гранат, бронежилетов и другого военного оборудования, оказались в новой компании Антса Пыльдсама - Strobil OÜ, созданной несколько недель назад.

На старой фирме остались два уголовных дела, которые теперь объединены в одно. Кроме того, Bristol Trust получила новое название - Surrestik OÜ.

«Я вносил изменения в свой бизнес раньше и буду продолжать делать это в соответствии с необходимостью», - заявил Пыльдсам.

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