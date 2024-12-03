Владелец продающей вооружение компании Bristol Trust, которая получила миллионы евро от государства и оказалась в центре уголовного расследования, вывел из нее активы и договоры, пишет dv.ee.
Получивший миллионы от государства оружейный бизнесмен вывел из своей фирмы все активы
Активы и договоры Bristol Trust, которая за несколько лет продала государству множество оружия, прицелов, гранат, бронежилетов и другого военного оборудования, оказались в новой компании Антса Пыльдсама - Strobil OÜ, созданной несколько недель назад.
На старой фирме остались два уголовных дела, которые теперь объединены в одно. Кроме того, Bristol Trust получила новое название - Surrestik OÜ.
«Я вносил изменения в свой бизнес раньше и буду продолжать делать это в соответствии с необходимостью», - заявил Пыльдсам.
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