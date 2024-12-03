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Видео Неудачный удар по мячу стал причиной целой цепочки нелепых событий

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Матиас Расмуссен (в белом) невольно стал зачинщиком цепочки нелепых неприятностей.
Матиас Расмуссен (в белом) невольно стал зачинщиком цепочки нелепых неприятностей. Фото: VINCENT JANNINK

В последнем туре Европейской футбольной лиги в объектив камеры попал не самый приятный инцидент, в ходе которого одно досадное событие повлекло за собой другое.

Речь идет о прошедшем в четверг матче между «Энсхеде Твенте» и «Брюссель Рояль Юнион». Во втором тайме полузащитник бельгийского клуба Матиас Расмуссен попытался прострелить мяч с линии штрафной, но не сумел и мяч полетел за пределы поля.

Если Royale Union не повезло в спортивном плане, то паре болельщиков повезло еще меньше. Мяч угодил ровно в один из пивных стаканов, которые несли молодые люди. Двое оказавшихся рядом прохожих попытались помочь – явно пытаясь применить собственные футбольные навыки, но закончилось все трагикомедией.

Впрочем, видео расскажет больше любых слов:

Играя на выезде, «Ройял Юнион» выиграл матч со счетом 1:0 благодаря голу Мохаммеда Фюсейна в первом тайме. До этого у них было две ничьи и столько же поражений. «Твенте» не открывала победного счета на протяжении пяти туров.

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