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Полиция ищет 50-летнего Илью, он уклоняется от исполнения решения суда

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Илья Полищук.
Илья Полищук. Фото: PPA

Полиция разыскивает 50-летнего Илью Полищука, уклоняющегося от исполнения решения суда, согласно которому он должен отбывать наказание за преступление, связанное с наркотиками.

Рост Ильи составляет 184 см, у него среднее телосложение, он говорит на русском языке. У него есть татуировки, особенно бросаются в глаза изображение монстра на правой стороне шеи и изображение мордочки кошки на правой руке.

Полиция просит всех, кто видел Илью или располагает информацией о его местонахождении, звонить по телефону 112 или писать по адресу электронной почты jaana.poldvee@politsei.ee.

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