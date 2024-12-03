Полиция разыскивает 50-летнего Илью Полищука, уклоняющегося от исполнения решения суда, согласно которому он должен отбывать наказание за преступление, связанное с наркотиками.
Полиция ищет 50-летнего Илью, он уклоняется от исполнения решения суда
Рост Ильи составляет 184 см, у него среднее телосложение, он говорит на русском языке. У него есть татуировки, особенно бросаются в глаза изображение монстра на правой стороне шеи и изображение мордочки кошки на правой руке.
Полиция просит всех, кто видел Илью или располагает информацией о его местонахождении, звонить по телефону 112 или писать по адресу электронной почты jaana.poldvee@politsei.ee.