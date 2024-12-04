Операторы рассказали, будут ли в Эстонии расти цены на интернет

Почему в Эстонии дорожает связь и как из маркетингового вала предложений конкурирующих между собой операторов вычленить действительно выгодный пакет интернета и звонков? Rus.Postimees проанализировал минимальную и максимальную стоимость услуг основных сотовых компаний, а также сравнил, что из услуг связи можно приобрести за плюс-минус одну и ту же сумму.