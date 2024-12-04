Почему в Эстонии дорожает связь и как из маркетингового вала предложений конкурирующих между собой операторов вычленить действительно выгодный пакет интернета и звонков? Rus.Postimees проанализировал минимальную и максимальную стоимость услуг основных сотовых компаний, а также сравнил, что из услуг связи можно приобрести за плюс-минус одну и ту же сумму.
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Операторы рассказали, будут ли в Эстонии расти цены на интернет
Работающие в Эстонии операторы мобильной связи стараются не дублировать пакеты друг друга, включая в них разное количество интернет-трафика, дополнительные услуги, скидки на них и так далее. Таким образом клиенту зачастую приходится проводить целое исследование, чтобы понять, какой пакет действительно выгоднее именно ему. Мы сделали это за вас.