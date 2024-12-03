Министерство социальных дел, прозванное семейными врачами «промахом года», не волнует, что сотни поставщиков медицинских услуг не заключили договор обязательного страхования ответственности к установленному сроку. Вместо обещанной компенсации затрат, зафиксированной в пояснительной записке к закону, чиновники предлагают пересмотреть бизнес-модель.
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Новый закон об обязательном страховании пациента: закроются ли медучреждения в малых населенных пунктах?
Поставщики медицинских услуг должны были заключить новый договор обязательного страхования ответственности перед пациентами к 1 декабря. По данным Департамента здоровья, было заключено 1384 договора. Страхование отсутствует у 263 учреждений, которые в общей сложности имеют 395 действующих лицензий на предоставление различных медицинских услуг. Согласно закону, Департамент здоровья теперь должен начать отзывать эти лицензии из-за отсутствия страхования.