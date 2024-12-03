Однажды вечером Кармен Рохт, пятиклассница вильяндиской школы Якобсона, не могла уснуть, потому что в ее голове крутились грустные мысли. Задавая себе вопросы, она поняла, что в принципе с ней все в порядке, но в итоге это привело ее к идее создания карточек благополучия. Эти карточки принесли ей целых два приза на всеэстонском конкурсе юных изобретателей.
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BИДЕО ⟩ Девочка из Вильянди придумала способ отгонять грустные мысли и получила за это награду от президента
На прошлой неделе президент Эстонии Алар Карис наградил лауреатов всеэстонского конкурса юных изобретателей на Фабрике открытий Proto в Таллинне. Там же были вручены специальные награды партнерам по сотрудничеству.