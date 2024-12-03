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BИДЕО Девочка из Вильянди придумала способ отгонять грустные мысли и получила за это награду от президента

Перевод: Павел Соболев
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Кармен Рохт и Алар Карис.
Кармен Рохт и Алар Карис. Фото: Eesti Teadusagentuur

Однажды вечером Кармен Рохт, пятиклассница вильяндиской школы Якобсона, не могла уснуть, потому что в ее голове крутились грустные мысли. Задавая себе вопросы, она поняла, что в принципе с ней все в порядке, но в итоге это привело ее к идее создания карточек благополучия. Эти карточки принесли ей целых два приза на всеэстонском конкурсе юных изобретателей.

На прошлой неделе президент Эстонии Алар Карис наградил лауреатов всеэстонского конкурса юных изобретателей на Фабрике открытий Proto в Таллинне. Там же были вручены специальные награды партнерам по сотрудничеству.

Кармен Рохт заняла второе место в зачете учеников второй школьной ступени, а также получила специальный приз от научной программы «Ракетт 69». Всего было отмечено 55 школьников-изобретателей, чьи мозговые штурмы и ручной труд привели к 46 выдающимся изобретениям, предлагающим решения повседневных проблем.

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