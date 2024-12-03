После долгого ремонта в Ласнамяэ открылась для движения важная улица

Благодаря обновленной инфраструктуре на улице Варраку ученики местных школ по интересам и жители района могут удобно и безопасно передвигаться по новым пешеходным и велосипедным дорожкам.

«Когда мы строим велосипедные дорожки, у детей появляется возможность самостоятельно добираться в школу и на кружки, что освобождает их родителей от роли таксистов», - отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

На улице Варраку, на участке от улицы Пунане до улицы Вилисуу, была построена проезжая часть с конфигурацией 1+2 полосы, а на участке от улицы Вилисуу до виадука Лаагна теэ - с конфигурацией 1+1 полоса. Автобусные остановки размещены в открытых карманах. Для более безопасного пересечения улицы на перекрестках Вилисуу и Пунане оборудованы островки безопасности.

В рамках работ по озеленению вдоль улицы высажены серебристые липы, черные сосны и обыкновенные дубы, а также созданы зоны для высадки сибирских деренов, барбариса Тунберга и других видов кустарников. Помимо реконструкции сети дорог, на улице установили новый городской инвентарь (урны, скамейки и велосипедные стойки), а также современное уличное освещение, которое делает городское пространство безопаснее и удобнее для отдыха.

На сегодняшний день строительные работы завершены. К середине декабря на автобусных остановках планируется установить павильоны ожидания.

«На реконструированном участке улицы Варраку помимо жилых домов расположено несколько детских учреждений. Уже сейчас ежедневно сотни детей и молодых людей посещают школу по интересам Тондираба, Ласнамяэскую музыкальную школу, Ласнамяэский молодежный центр и Ласнамяэский бадминтонный холл. В будущем этот участок будет обслуживать также посетителей футбольного холла. Новые пешеходные и велосипедные дорожки значительно повысят безопасность их пути», - отметила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Строительные работы выполнила компания AS TREF Nord по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Проектировщиком выступила компания T-Model OÜ. Договорная стоимость строительных работ составила 1,3 млн евро, большую часть из которых профинансировал Таллинн, а 103 000 евро были предоставлены софинансирующей компанией AS Utilitas Tallinn.