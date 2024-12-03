Великая Новоселка на грани: почему Россия близка к окружению этого опорного пункта ВСУ

С начала полномасштабной войны Великая Новоселка - основанное еще 250 лет назад крупное греческое поселение Приазовья - была одной из целей российского наступления. Однако в 2022 году российской армии не удалось его захватить, а летом 2023 года ВСУ в рамках контрнаступления отбросили врага на 10 км от села.

Но осенью этого года Россия смогла рекордными темпами нарастить свое продвижение именно на юге Донецкой области. Под угрозу попали три ключевые «крепости» - опорные пункты ВСУ в этом районе: Курахово, Великая Новоселка и Угледар.

Сгоревший микроавтобус и полуразрушенный дом Фото: Getty Images

Собственно, после захвата последнего в начале октября ситуация начала стремительно ухудшаться.

Большинство военных аналитиков заявляли, что после падения Угледара следующей целью россиян станет Курахово. Действительно, россияне уже атаковали это место с северного и восточного флангов. Захват Угледара добавил к этому перечню также южный фланг.

Но российская армия параллельно с этим решила пробиться западнее и начать наступление на Великую Новоселку - укрепрайон на границе сразу трех областей: Донецкой, Запорожской и Днепропетровской.

До большой войны в этом поселке проживали около 6 тысяч человек, сейчас осталось около 5% жителей. Сам населенный пункт был практически полностью разрушен обстрелами.

Постепенное окружение

Российские войска атакуют Великую Новоселку сразу с нескольких сторон. Они постепенно перерезают все логистические пути вокруг города.