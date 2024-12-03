Кто работает, тот ест: центристы предлагают пересмотреть принцип начисления зарплаты членам Рийгикогу

«Центристская партия считает, что зарплата депутата должна быть увязана с его вкладом в работу парламента, - сказал председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс. - В рамках действующего законодательства зарплата депутата не зависит от того, принимает ли он участие в работе комиссий и пленарных заседаниях. Теоретически возможна ситуация, когда депутат вообще не участвует в работе парламента, но при этом отсутствуют формальные основания для сокращения или приостановки его зарплаты. Настало время более начать следить за тем, как народные избранники выполняют свои обязанности, и оплачивать их труд соответствующим образом».

Согласно предложению центристской фракции, если депутат принимает участие как минимум в 85% заседаний, ему выплачивается 100% зарплаты. «Если участие ниже 85%, зарплата снижается на 15%, а если оно даже ниже 70% или 50%, то зарплата уменьшается на 30% или 50% соответственно», - пояснил Лаатс.

«Кроме того, размер компенсаций должен быть связан с фактически выплачиваемой зарплатой. Если депутат был недостаточно активен и его зарплата была из-за этого сокращена, то и компенсации должны быть уменьшены», - уточнил Лаатс.

Конституционная комиссия рассмотрит также соглашение четырех партий, предполагающее сокращение компенсаций депутатов всего на одну шестую часть. «Сокращение компенсаций депутатов на одну шестую - это насмешка, - сказал Лаури Лаатс. - Проводить многочисленные заседания ради косметической корректировки - свидетельство того, что инициатива является популистской и не имеет серьезного содержания. Это показывает, что у этих партий нет желания проводить решительные и содержательные реформы».