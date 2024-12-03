На месте бывшего машиностроительного завода появится новая жилая и деловая среда

В Пыхья-Таллинне происходят значительные изменения в городском развитии: производство уходит из исторических промышленных районов, а на их месте появляются новые формы малых производств, бизнеса, а также планируются новые жилые дома. Для обеспечения долгосрочной жизнеспособности и градостроительной целостности района важно разнообразить использование территорий, создавая не только жилье, но и офисные и коммерческие помещения с новыми рабочими местами и возможностями для досуга.

Возрождение заводского комплекса, основанного более 125 лет назад как предприятие по обработке металлов и производству машин на улице Копли, предполагает создание современного и многофункционального городского квартала.

Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус добавила, что открытие квартала Крулли и территории Вольта станет одним из следующих важных шагов в районе Каламая, который пережил самые значительные изменения в Таллинне со времен восстановления независимости.

«Расположение Крулли рядом с центром города и его близость к общественному транспорту создают возможность для формирования нового центрального района в Таллинне, где все необходимое для жизни - дома, рабочие места, товары и услуги первой необходимости - будет находиться в пределах 15 минут ходьбы», - отметила Липпус.