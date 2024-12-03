Таллиннская городская управа на заседании во вторник утвердила детальную планировку квартала завода Крулли в районе Пыхья-Таллинн. Это решение позволит адаптировать здания бывшего машиностроительного завода Франца Крулли в многофункциональное городское пространство, объединяющее жилые и деловые функции, с сохранением объектов, являющихся памятниками старины.
На месте бывшего машиностроительного завода появится новая жилая и деловая среда
В Пыхья-Таллинне происходят значительные изменения в городском развитии: производство уходит из исторических промышленных районов, а на их месте появляются новые формы малых производств, бизнеса, а также планируются новые жилые дома. Для обеспечения долгосрочной жизнеспособности и градостроительной целостности района важно разнообразить использование территорий, создавая не только жилье, но и офисные и коммерческие помещения с новыми рабочими местами и возможностями для досуга.
Возрождение заводского комплекса, основанного более 125 лет назад как предприятие по обработке металлов и производству машин на улице Копли, предполагает создание современного и многофункционального городского квартала.
Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус добавила, что открытие квартала Крулли и территории Вольта станет одним из следующих важных шагов в районе Каламая, который пережил самые значительные изменения в Таллинне со времен восстановления независимости.
«Расположение Крулли рядом с центром города и его близость к общественному транспорту создают возможность для формирования нового центрального района в Таллинне, где все необходимое для жизни - дома, рабочие места, товары и услуги первой необходимости - будет находиться в пределах 15 минут ходьбы», - отметила Липпус.
Планируемая территория площадью 10,25 гектара расположена в районе Каламая, между улицами Копли и Вольта, а также железной дорогой. В рамках детальной планировки нынешние земельные участки, предназначенные для промышленного использования (Копли 70, 70a и 70b, а также Вольта 1b, 1c, 1d и 1e), будут перераспределены. В итоге будут сформированы десять участков для жилой и коммерческой застройки, два участка для жилой застройки, пять участков для коммерческой застройки, один участок для общественных зданий, один участок общего пользования, три участка для транспортной инфраструктуры и один участок для производственного назначения.
Застройка территории разнообразна и включает архитектурно ценные здания, относящиеся к разным эпохам. В контактной зоне расположены деревянные дома, являющиеся памятниками старины, а также офисные и промышленные здания различной высоты.
Детальная планировка предусматривает предоставление права застройки для возведения коммерческих и жилых зданий, детского сада, а также реконструкции и расширения объектов, находящихся под охраной памятников старины. Кроме того, план охватывает решения по благоустройству, озеленению, подъездным путям, парковке и инженерным сетям.
Автором детальной планировки является Андрес Альвер, ее разработкой занималась компания K-Projekt AS, а концепция квартала была создана на основе этой работы датским архитектурным бюро COBE. Таллиннский департамент городского планирования и управа Пыхья-Таллинна организуют ее публичное обсуждение.