Борис Тух Неизбежность безжалостных чудес

Лем говорил, что Тарковский превратил его роман в вариации на тему «Преступления и наказания» (а под конец: в вариации на тему притчи о блудном сыне; в финале космический странник Кельвин возвращался на Землю, чтобы припасть к ногам Отца, возможно: Бога-Отца). А в романе-то Кельвин остается на станции, потому что, кажется, что-то нащупал, сумел установить контакт с мыслящим Океаном.

«Уйти, - думает Кельвин, тот, что в книге, и тот, кого в постановке Нюганена, блестяще сыграл Майт Мальмстен - значило отказаться от этого исчезающе маленького, может быть, только в воображении существующего шанса, который скрывало будущее. Во имя чего? Надежды на ее (героини романа Хэри) возвращение? У меня не было надежды. Но жило во мне ожидание, последнее, что у меня осталось от нее. Каких свершений, издевательств, каких мук я еще ожидал? Не знаю. Но я твердо верил в то, что не прошло время ужасных чудес».

(Ужасных - так в русском переводе романа, который стоит у меня на полке. Точнее - и в тексте постановки это сделано: жестоких, беспощадных, безжалостных. Дело не в том, что эти чудеса страшат, а в том, что ты не можешь чем-то противостоять им. Но ты уже сделал опасный, возможно, гибельный, выбор, и теперь: делай, что должно - и будь что будет!)