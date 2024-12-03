«Я укушу тебя, придурок»: пьяный пассажир самолета напал на полицейских

Пьяный 36-летний пассажир самолета авиакомпании Jet2 обозвал стюардессу тупицей и попытался укусить офицера полиции, после чего его скрутили, насильно усадили в кресло-каталку и в наручниках препроводили в полицейский фургон.

Инцидент произошел в конце августа нынешнего года: некий Льюис Ховарт, направлявшийся из Манчестера рейсом Jet2 в турецкий аэропорт Даламан, сильно перебрал с алкоголем еще до вылета.

Как пишет Daily Mail, стюардесса заметила Ховарта на входе в самолет, поскольку тот был невероятно пьян и вел себя неадекватно.

Бортпроводница подошла к пассажиру, попросила его сесть на свое место и пристегнуть ремень безопасности.

«Он невнятно бормотал и ругался, зрачки пассажира были расширены, координация движений - крайне плохой», - рассказала она.

В конце концов пьяный Ховарт, грязно обозвав стюардессу (по словам очевидцев, самым цензурным в его тираде было слово «тупица»), встал со своего места и отправился гулять по проходу.

В тот момент авиалайнер уже выруливал на взлетно-посадочную полосу. Услышав об инциденте в салоне, капитан принял решение вернуться к терминалу.

Там Ховарта уже поджидал вооруженный полицейский патруль.

Офицеры попытались вытащить дебошира из самолета, однако пьяный Ховарт устроил драку, кричал «Я укушу тебя, придурок» и ударил полицейского ногой в лицо.

После этого стражи порядка с хулиганом больше не церемонились: они повалили его на пол, усадили в инвалидное кресло, надели наручники и отвезли в ожидавший неподалеку от самолета полицейский фургон.

Известно, что на следующий день Льюис Ховарт, проспавшись, сел на рейс другой авиакомпании и благополучно улетел отдыхать в Турцию.

Однако дело дошло до магистратского суда: за дебош и нападение на сотрудников правоохранительных органов Ховарту светит до двух лет тюрьмы.

У Ховарта имелись предыдущие судимости за нападение на полицию и вождение в состоянии наркотического опьянения.

Свою вину пассажир полностью признал и раскаялся. Тем не менее, компания Jet2 ввела в его отношении пожизненный запрет на полеты.