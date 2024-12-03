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Замораживание зарплат медработников приведет к оттоку специалистов

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Врачи. Иллюстративное фото
Врачи. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Союзы работников здравоохранения во вторник представили предложение о компромиссе, которое позволяет на условиях коллективного договора достичь соглашения, трудовой спор урегулирует государственный примиритель.

«Замораживание зарплат на многие годы не является разумным, поскольку это существенно усилило бы отток врачей и медсестер за границу и в частные клиники и еще сильнее увеличило бы очереди на лечение. В 2025 году плата за лечение должна вырасти как минимум с учетом инфляции, чтобы предотвратить снижение реальной зарплаты, тогда мы сможем дальше обсуждать условия на 2026 год», - сказал президент Союза врачей Неэме Тыниссон.

Точно так же снизится доступность финансируемого Кассой здоровья психологического и логопедического лечения, отметили профсоюзы психологов и клинических логопедов.

Главы Союза медсестер и профсоюза работников здравоохранения Аннели Каннус и Ульви Тасане добавили, что работники здравоохранения безусловно заслуживают большего, но с учетом напряженном бюджета Кассы здоровья сторона работников сделала ответственный шаг.

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