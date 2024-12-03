Замораживание зарплат медработников приведет к оттоку специалистов

«Замораживание зарплат на многие годы не является разумным, поскольку это существенно усилило бы отток врачей и медсестер за границу и в частные клиники и еще сильнее увеличило бы очереди на лечение. В 2025 году плата за лечение должна вырасти как минимум с учетом инфляции, чтобы предотвратить снижение реальной зарплаты, тогда мы сможем дальше обсуждать условия на 2026 год», - сказал президент Союза врачей Неэме Тыниссон.