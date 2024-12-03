После вторжения в Украину российские спортсмены оказались за бортом соревнований, проходившихся в самых разных регионах. Участие отдельных спортсменов в Олимпиаде в Париже было разрешено, но со строгими ограничениями и в очень небольших по сравнению с обычными масштабах.

В любом случае, спортивные санкции сработали, по крайней мере, достаточно эффективно для того, чтобы запустить пропагандистскую машину Путина. Он хотел организовать «Игры дружбы», конкурирующие с Олимпийскими играми, чтобы показать, что в России не нуждаются в поддержке Запада.

По первоначальному плану мероприятие с участием около 10 000 спортсменов из 137 стран должно было состояться в сентябре этого года. Затем план был перенесен на 2025 год. И вот... План наконец-то рухнул!

По данным Reuters, вялый интерес других стран к соревнованиям оказался фатальным.

«Игры дружбы» (под названием «Дружба-84») проводились один раз, в 1984 году, когда восточный блок бойкотировал Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.