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Тысячи молодых паломников ищут приют в Таллинне и его окрестностях

Перевод: Ева Ойжинская
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Встреча членов общины Тэзэ, прошедшая в декабре 2023 года в Любляне.
Встреча членов общины Тэзэ, прошедшая в декабре 2023 года в Любляне. Фото: Marija Poklukar/Taize Ljubljana

Международное экуменическое братство Тэзе, объединяющее христиан различных конфессий и действующее на территории Франции, в партнерстве с церквями, входящими в состав Совета церквей Эстонии, организует паломничество, которое накануне празднования Нового года соберет в Таллинне около 3000 молодых участников.

По мнению организаторов, встреча европейской молодежи в возрасте 18-35 лет станет красивым завершающим аккордом Года культурного богатства Эстонии. Масштабное событие под названием «Паломничество доверия» уже почти полвека проводится в различных городах Европы, включая Милан, Париж, Варшаву, Мадрид и Рим, и в этот раз его организацию доверили Таллинну.

Инициатором проведения подобных встреч стала экуменическая община Тэзе, основанная во Франции в 1940 году. Сегодня она представляет 30 различных национальностей с разнообразным культурным и религиозным прошлым. Хотя современную Европу можно считать скорее равнодушной к вере, молодежное движение, инициированное Тэзе, получило признание на самом высоком уровне. В августе 2022 года Тэзе посетила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В ходе двухдневного визита она обсудила с молодежью ценности и перспективы Европейского союза, а также ответила на вопросы.

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