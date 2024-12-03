Тысячи молодых паломников ищут приют в Таллинне и его окрестностях

По мнению организаторов, встреча европейской молодежи в возрасте 18-35 лет станет красивым завершающим аккордом Года культурного богатства Эстонии. Масштабное событие под названием «Паломничество доверия» уже почти полвека проводится в различных городах Европы, включая Милан, Париж, Варшаву, Мадрид и Рим, и в этот раз его организацию доверили Таллинну.

Инициатором проведения подобных встреч стала экуменическая община Тэзе, основанная во Франции в 1940 году. Сегодня она представляет 30 различных национальностей с разнообразным культурным и религиозным прошлым. Хотя современную Европу можно считать скорее равнодушной к вере, молодежное движение, инициированное Тэзе, получило признание на самом высоком уровне. В августе 2022 года Тэзе посетила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В ходе двухдневного визита она обсудила с молодежью ценности и перспективы Европейского союза, а также ответила на вопросы.