Международное экуменическое братство Тэзе, объединяющее христиан различных конфессий и действующее на территории Франции, в партнерстве с церквями, входящими в состав Совета церквей Эстонии, организует паломничество, которое накануне празднования Нового года соберет в Таллинне около 3000 молодых участников.
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Тысячи молодых паломников ищут приют в Таллинне и его окрестностях
По мнению организаторов, встреча европейской молодежи в возрасте 18-35 лет станет красивым завершающим аккордом Года культурного богатства Эстонии. Масштабное событие под названием «Паломничество доверия» уже почти полвека проводится в различных городах Европы, включая Милан, Париж, Варшаву, Мадрид и Рим, и в этот раз его организацию доверили Таллинну.