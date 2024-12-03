Конкурент эстонского лыжника страдает странным заболеванием: я потерял много крови

Норвежский спортсмен давно сообщил, что уже некоторое время страдает каким-то желудочным вирусом, но конкретного объяснения этому нет. «Я какал кровью четыре недели подряд. Так что это определенно не может быть хорошо», - пояснил тогда Рийбер.

В конце прошлой недели Рийбер выступил на стартовом этапе Кубка мира. 27-летний спортсмен по-прежнему на высоте: он занял первое, четвертое и второе места. Веса достижениям добавляет то обстоятельство, что загадочная проблема со здоровьем никуда не исчезла.

«За 15 минут до старта сидел на унитазе – пока остальные разогревались», - рассказал Рийбер норвежским СМИ.

«На выходных потерял много крови. Я полностью измотан. Я не ел нормально уже несколько дней. С каждым днем ​​я становился все слабее».

С учетом этих обстоятельств 260 заработанных на КМ очков – приличный результат. Больше Рийбера сумел набрать только Винценц Гайгер – 270 очков. На третьем месте Юлиан Шмидт.

Первый этап сезона Кристьяна Ильвеса прошел плохо. Из-за плохих результатов на трамплине ему удалось занять лишь 17, 21 и 10 места. Последнее самое впечатляющее, ведь накануне Ильвес при падении повредил большой палец. В общем зачете он находится на 16-м месте с 91 очком.

«Кость, к счастью, в порядке. Точнее пока ничего сказать не могу. Большой палец травмирован и особо двигаться не хочет. Если бы был перелом, было бы хуже. В общем и целом, могу соревноваться, но нужно придумать решение», - сказал Ильвес после соревнований.