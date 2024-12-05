Маклер из фильма «По семейным обстоятельствам» в своей работе использовал нехитрый и смешной шифр, называя комнату кофточкой, а санузел - зятем. У нас до такого абсурда не доходило, но в отдел обмена жилплощади на тишайшей улице Пухке темные личности тоже захаживали.
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Маклер-оборотень, тетка с авоськой, телефонный мошенник: кто следующий в очереди за нашими квартирами?
Махинации с недвижимостью в только что обретшей независимость Эстонии начались сразу же после начала приватизации квартир. Если в советское время жулики могли разве что за взятку прописать кого-то в квартиру покойника, то в 90-х все стало серьезнее.