Сеть Grossi Toidukaubad открывает свой очередной магазин с новой концепцией

Немного удивляет тот факт, что компания из Ляэне-Вирумаа уже открыла по Эстонии около десятка крупных магазинов с новой концепцией, но в «собственном» уезде это первый в своем роде такой магазин, почти в два раза превышающий по размеру представительский магазин сети в торговом центре Turu Kaubamaja в Раквере.