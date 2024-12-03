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Сеть Grossi Toidukaubad открывает свой очередной магазин с новой концепцией

Перевод: Павел Соболев
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Новый магазин Grossi в Сымеру.
Новый магазин Grossi в Сымеру. Фото: Ain Liiva

В четверг в Сымеру (недалеко от Раквере) откроется еще один магазин розничной сети OG Elektra Grossi Toidukaubad.

Немного удивляет тот факт, что компания из Ляэне-Вирумаа уже открыла по Эстонии около десятка крупных магазинов с новой концепцией, но в «собственном» уезде это первый в своем роде такой магазин, почти в два раза превышающий по размеру представительский магазин сети в торговом центре Turu Kaubamaja в Раквере.

Олег Гросс, владелец компании OG Elektra и одноименной торговой сети, не боится, что, открыв такой крупный магазин вдали от города, он понесет убытки. «Инстинкт помогает мне не промахнуться, - твердо сказал он. - Новый магазин находится в хорошем месте с коммерческой точки зрения».

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