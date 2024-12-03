- Если мы посмотрим на Nordica, то в отношении ее руководства 2020-2023 годов сейчас ведет производство прокуратура, которая анализирует те договоры, которые в то время были заключены компанией, соответствие решений руководства решениям совета, наличие или отсутствие конфликта интересов у руководства компаний. Когда прокуратура сделает свои заключения, мы сможем говорить об этом дальше.

Фирму Nordica в 2016 году создавало правительство Рыйваса, тогда в нее вложили сорок млн евро. У государства было два ожидания: летать из Таллинна и в Таллинн и быть в прибыли. От первого отказались в 2019 году, когда уже было создано правительство под руководством центристов. Через год в эту фирму вложили еще 20 млн и еще восемь млн кредита. Тогда правительство трех партий - центристов, «Отечества» и EKRE - решило вложить в нее еще денег: может быть, полетит. В итоге мы видим, что эта компания не просто не полетела, а стала убыточной, поэтому закончить эту историю и объявить компанию банкротом было единственно правильным решением. Сейчас мы продаем самолеты, а деньги, которые мы выручим, частично пойдут в госбюджет, и частично, я надеюсь, будут направлены в качестве дотации аэропорту, чтобы он мог привлекать сюда новые компании. И еще я надеюсь, что эстонское правительство больше никогда не будет создавать национального перевозчика.