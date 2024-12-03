Министр инфраструктуры Владимир Свет ответит во вторник, 10 декабря, в прямом эфире Rus.Postimees на самые каверзные вопросы читателей.
Прямой эфир ⟩ Министр Владимир Свет отвечает на самые неудобные вопросы читателей Rus.Postimees
Читательские вопросы были собраны на портале и в социальных сетях. Самые содержательные, неожиданные и актуальные из них прозвучат в прямом эфире. Министр Свет предварительно списка вопросов не получал.
Владимир Свет отвечает в правительстве за транспортную систему (в том числе строительство Rail Baltic), связь, сферу переработки отходов и жилищное строительство. Также он должен обеспечить развитие логистики, транзита и работать над улучшением безопасности на дорогах. Кроме того, он активно высказывается на темы, связанные с интеграцией и русскоязычными жителями Эстонии.
Справка о Владимире Свете.
Министр инфраструктуры Владимир Свет родился 11 марта 1992 года в Таллинне. Состоит в гражданском браке. В 2024 году Свет неожиданно вступил в Социал-демократическую партию и сразу получил пост министра в правительстве Кристена Михала. Ранее был членом Центристской партии Эстонии в 2011-2016 годах и в 2018-2024 годах.
Карьера
2024 (до июля) – член Таллиннского городского собрания
2021–2024 (до апреля) – вице-мэр Таллинна
2020–2021 – старейшина столичного района Ласнамяэ
2017–2020 – старейшина столичного района Кесклинн
2016–2017 – советник канцлера юстиции
2012–2016 – специалист в управе столичного района Кесклинн