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Прямой эфир Министр Владимир Свет отвечает на самые неудобные вопросы читателей Rus.Postimees

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Министр инфраструктуры Владимир Свет ответит во вторник, 10 декабря, в прямом эфире Rus.Postimees на самые каверзные вопросы читателей.

Читательские вопросы были собраны на портале и в социальных сетях. Самые содержательные, неожиданные и актуальные из них прозвучат в прямом эфире. Министр Свет предварительно списка вопросов не получал. 

Владимир Свет отвечает в правительстве за транспортную систему (в том числе строительство Rail Baltic)связь, сферу переработки отходов и жилищное строительство. Также он должен обеспечить развитие логистики, транзита и работать над улучшением безопасности на дорогах. Кроме того, он активно высказывается на темы, связанные с интеграцией и русскоязычными жителями Эстонии.   

Владимир Свет объявил в ноябре о ликвидации государственной авиакомпании Nordica.
Владимир Свет объявил в ноябре о ликвидации государственной авиакомпании Nordica. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Справка о Владимире Свете. 

Министр инфраструктуры Владимир Свет родился 11 марта 1992 года в Таллинне. Состоит в гражданском браке. В 2024 году Свет неожиданно вступил в Социал-демократическую партию и сразу получил пост министра в правительстве Кристена Михала. Ранее был членом Центристской партии Эстонии в 2011-2016 годах и в 2018-2024 годах.

Карьера

2024 (до июля) – член Таллиннского городского собрания

2021–2024 (до апреля) – вице-мэр Таллинна

2020–2021 – старейшина столичного района Ласнамяэ 

2017–2020 – старейшина столичного района Кесклинн 

2016–2017 – советник канцлера юстиции 

2012–2016 – специалист в управе столичного района Кесклинн

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