Прямой эфир Министр Владимир Свет отвечает на самые неудобные вопросы читателей Rus.Postimees

Читательские вопросы были собраны на портале и в социальных сетях. Самые содержательные, неожиданные и актуальные из них прозвучат в прямом эфире. Министр Свет предварительно списка вопросов не получал.

Владимир Свет отвечает в правительстве за транспортную систему (в том числе строительство Rail Baltic), связь, сферу переработки отходов и жилищное строительство. Также он должен обеспечить развитие логистики, транзита и работать над улучшением безопасности на дорогах. Кроме того, он активно высказывается на темы, связанные с интеграцией и русскоязычными жителями Эстонии.

Владимир Свет объявил в ноябре о ликвидации государственной авиакомпании Nordica. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Справка о Владимире Свете.



Министр инфраструктуры Владимир Свет родился 11 марта 1992 года в Таллинне. Состоит в гражданском браке. В 2024 году Свет неожиданно вступил в Социал-демократическую партию и сразу получил пост министра в правительстве Кристена Михала. Ранее был членом Центристской партии Эстонии в 2011-2016 годах и в 2018-2024 годах. Карьера 2024 (до июля) – член Таллиннского городского собрания 2021–2024 (до апреля) – вице-мэр Таллинна 2020–2021 – старейшина столичного района Ласнамяэ 2017–2020 – старейшина столичного района Кесклинн 2016–2017 – советник канцлера юстиции 2012–2016 – специалист в управе столичного района Кесклинн