СПРОСИ У МИНИСТРА! Владимир Свет ответит на острые вопросы читателей в прямом эфире – задайте и свой!

10 декабря в 13:00 Rus.Postimees приглашает читателей присоединиться к прямому эфиру с министром Владимиром Светом (Социал-демократическая партия).

Свет отвечает за транспортную систему (в том числе строительство Rail Baltic), связь, сферу переработки отходов и жилищное строительство. Также он должен обеспечить развитие логистики, транзита и работать над улучшением безопасности на дорогах.



Задайте свой вопрос на интересующую вас тему, используя нижеследующую форму. Самые содержательные и актуальные вопросы прозвучат в прямом эфире! Вопросы принимаются до 9 декабря.



Обязательные поля - первое и второе.

Министр инфраструктуры Владимир Свет родился 11 марта 1992 года в Таллинне. Состоит в гражданском браке. В 2024 году Свет неожиданно вступил в Социал-демократическую партию и сразу получил пост министра в правительстве Кристена Михала. Ранее был членом Центристской партии Эстонии в 2011-2016 годах и в 2018-2024 годах. Карьера 2024 (до июля) – член Таллиннского городского собрания 2021–2024 (до апреля) – вице-мэр Таллинна 2020–2021 – старейшина столичного района Ласнамяэ 2017–2020 – старейшина столичного района Кесклинн 2016–2017 – cоветник канцлера юстиции 2012–2016 – специалист в управе столичного района Кесклинн