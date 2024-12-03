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СПРОСИ У МИНИСТРА! Владимир Свет ответит на острые вопросы читателей в прямом эфире – задайте и свой!

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Владимир Свет посетил стройку в Пярну.
Владимир Свет посетил стройку в Пярну. Фото: Urmas Luik

Министр инфраструктуры Владимир Свет ответит в прямом эфире Rus.Postimees на самые каверзные вопросы читателей. Пошлите нам свой вопрос (форма чуть ниже) и журналист задаст его одному из ключевых членов правительства Эстонии.

10 декабря в 13:00 Rus.Postimees приглашает читателей присоединиться к прямому эфиру с министром Владимиром Светом (Социал-демократическая партия)

Свет отвечает за транспортную систему (в том числе строительство Rail Baltic)связь, сферу переработки отходов и жилищное строительство. Также он должен обеспечить развитие логистики, транзита и работать над улучшением безопасности на дорогах.  

Задайте свой вопрос на интересующую вас тему, используя нижеследующую форму. Самые содержательные и актуальные вопросы прозвучат в прямом эфире! Вопросы принимаются до 9 декабря. 

Обязательные поля - первое и второе. 

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Министр инфраструктуры Владимир Свет родился 11 марта 1992 года в Таллинне. Состоит в гражданском браке. В 2024 году Свет неожиданно вступил в Социал-демократическую партию и сразу получил пост министра в правительстве Кристена Михала. Ранее был членом Центристской партии Эстонии в 2011-2016 годах и в 2018-2024 годах.

Карьера

2024 (до июля) – член Таллиннского городского собрания

2021–2024 (до апреля) – вице-мэр Таллинна

2020–2021 – старейшина столичного района Ласнамяэ 

2017–2020 – старейшина столичного района Кесклинн 

2016–2017 – cоветник канцлера юстиции 

2012–2016 – специалист в управе столичного района Кесклинн

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