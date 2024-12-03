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Швеция проинформировала Эстонию о прекращении проекта 13 морских ветропарков

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Ветропарк.
Ветропарк. Фото: Mailiis Ollino

На основе трансграничной конвенции об оценке экологического воздействия Швеция проинформировала Эстонию, что завершила производство по проекту 13 морских парков ветрогенераторов.

Правительство Швеции 4 ноября решило не давать лицензии на проект 13 морских парков ветрогенераторов и вернуть поданные заявки. Производство прекратили, поскольку, по оценке Вооруженных сил Швеции, строительство морских ветропарков противоречило бы интересам гособороны Швеции.

Эстония ранее сообщила Швеции, что намерена участвовать в производстве по оценке экологического воздействия четырех морских ветропарков.

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