Швеция проинформировала Эстонию о прекращении проекта 13 морских ветропарков

Правительство Швеции 4 ноября решило не давать лицензии на проект 13 морских парков ветрогенераторов и вернуть поданные заявки. Производство прекратили, поскольку, по оценке Вооруженных сил Швеции, строительство морских ветропарков противоречило бы интересам гособороны Швеции.