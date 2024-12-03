ФОТО И ВИДЕО Покатались и бросили: угонщики внедорожника умудрились разбить дорогой автомобиль всего за одну ночь

Утром 3 декабря пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Леэни Алмосен сообщила, что обстоятельства происшествия все еще уточняются. Тем не менее, полиция попросила всех, кто видел этот автомобиль или имеет информацию о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.