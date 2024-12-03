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ФОТО И ВИДЕО Покатались и бросили: угонщики внедорожника умудрились разбить дорогой автомобиль всего за одну ночь

Перевод: Ева Ойжинская
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Машину нашли разбитой у искусственного озера в Пайде.
Машину нашли разбитой у искусственного озера в Пайде. Фото: Erakogu

Сегодня в 6:50 утра в Центр тревоги поступило сообщение, что минувшей ночью в городе Пайде был угнан белый автомобиль Škoda Kodiaq с регистрационным номером 971MVB. Машина была припаркована на улице Ааса, у дома владельца.

Утром 3 декабря пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Леэни Алмосен сообщила, что обстоятельства происшествия все еще уточняются. Тем не менее, полиция попросила всех, кто видел этот автомобиль или имеет информацию о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

От этого сообщения или просьб о помощи в социальных сетях, в любом случае, была польза, и к полудню местонахождение автомобиля было установлено.

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