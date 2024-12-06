Пропаганда РФ регулярно рассказывает о жителях Эстонии, которые переехали в Россию. Люди жалуются на невозможность получить работу в РФ, проблемы с психикой, но утверждают, что рады. Rus.Postimees узнал, что речь идет о единицах, хотя говорят о тысячах. Впрочем, точно оценить масштабы исхода и отсеять правду от пропаганды почти невозможно. По официальным данным, за полгода из Эстонии «исчезли» 4 000 граждан РФ.
Анализ ⟩ Кто и зачем переезжает из Эстонии в Россию в 2024 году
Ключевые слова
- эмиграция
- Россия
- Эстония
- Таллинн
- россиянин
- мигрант
- мигранты
- Нарва
- статистика
- россияне
- псков
- пропаганда
- соотечественники
- трудовые мигранты
- иммигранты
- миграция
- россиянка
- эмигранты
- иммигрант
- псковская область
- иммиграция
- переезд
- трудовая миграция
- ленинградская область
- новгород
- иммиграционная квота
- россиянки
- миграции
- иммигрантов
- миграционный кризис
- нелегальная миграция