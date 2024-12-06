Пропаганда РФ регулярно рассказывает о жителях Эстонии, которые переехали в Россию. Люди жалуются на невозможность получить работу в РФ, проблемы с психикой, но утверждают, что рады. Rus.Postimees узнал, что речь идет о единицах, хотя говорят о тысячах. Впрочем, точно оценить масштабы исхода и отсеять правду от пропаганды почти невозможно. По официальным данным, за полгода из Эстонии «исчезли» 4 000 граждан РФ.

Примеры воссоединившихся

«В Новгородскую область переехала русская семья из Эстонии», - утверждал в конце ноября 2024 года заголовок в одном из пропагандистских изданий РФ «МК Великий Новгород». Автор текста, ссылаясь на информацию от регионального управления МВД по вопросам миграции, рассказывал, что раньше некий Дмитрий Миловидов «вместе с матерью и братом жили в Таллинне».

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