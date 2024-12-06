Пропаганда РФ регулярно рассказывает о жителях Эстонии, которые переехали в Россию. Люди жалуются на невозможность получить работу в РФ, проблемы с психикой, но утверждают, что рады. Rus.Postimees узнал, что речь идет о единицах, хотя говорят о тысячах. Впрочем, точно оценить масштабы исхода и отсеять правду от пропаганды почти невозможно. По официальным данным, за полгода из Эстонии «исчезли» 4 000 граждан РФ.