«От каждого евро большая помощь». Идет сбор средств на строительство нового дома для женщины, потерявшей старый при пожаре

«У Тийу, которая уже много лет продает на Тартуском рынке овощи и растения с хутора Кыйву, новый трудовой сезон начинается уже в марте и он требует ежедневного присутствия на хуторе, - пояснила Карина Гусева. - В настоящее время у Тийу есть крыша над головой в Тарту, но ездить туда и обратно каждый день будет невозможно».

Вечером 1 декабря дом Тийу Пютсепп был полностью уничтожен в результате разрушительного пожара, начавшегося с возгорания электрощита. Восстановить жилой дом, от которого остались обломки, не представляется возможным. «К сожалению, страховки на дом не было, - заявила Гусева. - Тийу также потеряла своих верных спутников - собаку и кота. Получить такое потрясение перед Рождеством и потерять все свое имущество, работу всей жизни и животных - это ужасно! Давайте поможем хорошей женщине встать на ноги».

План такой: поскольку восстанавливать на месте сгоревшего дома уже нечего, а денег на строительство совершенно нового дома у женщины нет, то взоры обращаются к деревянному срубу во дворе, где Тийу планировала построить гараж. Теперь решено, что то, что замысливалось как гараж, будет строиться как жилье. По словам Гусевой, завершение возведения этого уже строящегося здания размером 9,7 на 8 метров - самый быстрый способ для Тийу получить убежище.

«Каркас, по сути, есть, стропильный материал и этернит тоже имеются», - сказала уже сама Тийу Пютсепп. По ее словам, самая неотложная работа - построить готовую канализацию будущего дома до наступления холодов. Также нужны деньги на бетон для пола, на материалы для стен и сотню других вещей, которые нужны для строительства. Тийу не смогла назвать точную сумму денег, которая нужна для перестройки в жилой дом еще не построенного гаража.

«Любая помощь приветствуется, - подчеркнула Карина Гусева. - В первую очередь ожидается строительный материал, с помощью которого можно будет начать строительные работы. Руки помощи важны тоже. Вы также можете помочь советом или идеями. Мы также приветствуем всех, кто чувствует, что хотел бы оказать финансовую поддержку. Каждый евро - это большая помощь».

Пожертвование можно сделать на банковский счет Тийу Пютсепп EE222200001102762339. По вопросам предложения материалов и работ можно обращаться по номеру 53 54 46 74 или по электронной почте Rait543@gmail.com.

В ближайшую субботу на участке Тийу будет проведена уборка, чтобы удалить большое количество мусора, оказавшегося после пожара во дворе.