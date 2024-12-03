Президент Южной Кореи неожиданно объявил в стране военное положение

В обращении к нации южнокорейский президент отметил, что этот шаг необходим «для защиты страны от коммунистических сил Северной Кореи и устранения антигосударственных элементов».

Юн Сок Ёль также обвинил южнокорейскую оппозицию в симпатиях к Северной Корее и попытках «парализовать деятельность правительства антигосударственными действиями», передает AP.

Обращение президента транслировалось в эфире местного телеканала YTN поздно вечером во вторник.

Какие именно меры будут приняты в рамках военного положения, Юн Сок Ёль не уточнил.

Как отмечает BBC News, введение военного положения в Южной Корее может иметь целый ряд правовых последствий: речь может идти в том числе об ограничении обычных гражданских свобод и расширении сферы действия законов военного времени.

Теоретически военное положение является временной мерой, однако оно может продолжаться неопределенно долго, отмечают комментаторы.

Несколько дней назад оппозиционная Демократическая рабочая партия Южной Кореи, которая располагает большинство в парламенте, отклонила предложение правительства по бюджету и объявила о своем решении объявить импичмент генеральному прокурору и государственному аудитору, сообщает Reuters.

Лидер Демократической партии Ли Чжэ Мён уже заявил, что, по его мнению, объявленное в стране военное положение является неконституционным, передает информационное агентство Yonhap.

По сведениям агентства, в настоящее время входы и выходы из здания Национального собрания в Сеуле заблокированы.

Руководство министерства обороны Южной Кореи собирает совещание высшего командного состава, передает Yonhap.

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