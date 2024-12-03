Президент Южной Кореи пообещал отменить военное положение

В обращении к нации южнокорейский президент отметил, что этот шаг необходим «для защиты страны от коммунистических сил Северной Кореи и устранения антигосударственных элементов».

Юн Сок Ёль также обвинил южнокорейскую оппозицию в симпатиях к Северной Корее и попытках «парализовать деятельность правительства антигосударственными действиями», передает AP.

Телеобращение президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к нации. Фото: Ahn Young-joon

Обращение президента транслировалось в эфире местного телеканала YTN поздно вечером во вторник. Какие именно меры будут приняты в рамках военного положения, Юн Сок Ёль не уточнил.

Как отмечает BBC News, введение военного положения в Южной Корее может иметь целый ряд правовых последствий: речь может идти в том числе об ограничении обычных гражданских свобод и расширении сферы действия законов военного времени.

Теоретически военное положение является временной мерой, однако оно может продолжаться неопределенно долго, отмечают комментаторы.

Согласно южнокорейскому законодательству, правительство обязано отменить военное положение, если того потребует большинство Национальной ассамблеи в ходе голосования. Этот же закон запрещает военным подвергать аресту депутатов южнокорейского парламента.

Несколько дней назад оппозиционная Демократическая рабочая партия Южной Кореи, которая располагает большинством в парламенте, отклонила предложение правительства по бюджету и объявила о своем решении объявить импичмент генеральному прокурору и государственному аудитору, сообщает Reuters.