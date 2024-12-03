Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль неожиданно объявил в стране чрезвычайное военное положение. Как передают местные СМИ, деятельность южнорейского парламента приостановлена.
Вспыхивают протесты ⟩ Президент Южной Кореи неожиданно объявил в стране военное положение. Депутаты парламента проголосовали против (6)
В обращении к нации южнокорейский президент отметил, что этот шаг необходим «для защиты страны от коммунистических сил Северной Кореи и устранения антигосударственных элементов».
Юн Сок Ёль также обвинил южнокорейскую оппозицию в симпатиях к Северной Корее и попытках «парализовать деятельность правительства антигосударственными действиями», передает AP.
Обращение президента транслировалось в эфире местного телеканала YTN поздно вечером во вторник. Какие именно меры будут приняты в рамках военного положения, Юн Сок Ёль не уточнил.
Как отмечает BBC News, введение военного положения в Южной Корее может иметь целый ряд правовых последствий: речь может идти в том числе об ограничении обычных гражданских свобод и расширении сферы действия законов военного времени.
Теоретически военное положение является временной мерой, однако оно может продолжаться неопределенно долго, отмечают комментаторы.
Согласно южнокорейскому законодательству, правительство обязано отменить военное положение, если того потребует большинство Национальной ассамблеи в ходе голосования. Этот же закон запрещает военным подвергать аресту депутатов южнокорейского парламента.
Несколько дней назад оппозиционная Демократическая рабочая партия Южной Кореи, которая располагает большинством в парламенте, отклонила предложение правительства по бюджету и объявила о своем решении объявить импичмент генеральному прокурору и государственному аудитору, сообщает Reuters.
Лидер Демократической партии Ли Чжэ Мён уже заявил, что, по его мнению, объявленное в стране военное положение является неконституционным, передает информационное агентство Yonhap.
По сведениям агентства, в настоящее время входы и выходы из здания Национального собрания в Сеуле блокированы полицией.
Как передают южнорейские СМИ, военные страны объявили о приостановке деятельности парламента, доступ в здание Национального собрания депутатам запрещен.
Тем временем руководство министерства обороны Южной Кореи собирает совещание высшего командного состава, передает Yonhap.
У парламента Южной Кореи собрались протестующие. На улицах Сеула - военная техника
Возле Национальной ассамблеи (парламента) Южной Кореи в Сеуле вечером 3 декабря собрались протестующие после того, как президент страны Юн Сук Ёль объявил о введении военного положения. Как сообщает агентство «Ренхап», у парламента собрались около 100 человек. Возле здания дежурит полиция.
По данным агентства, силы военного командования Южной Кореи вошли в здание парламента. Военные пытаются войти в главный зал парламента, пишет Reuters.
South Korean lawmakers and citizens have been barred from entering the parliament building following President Yoon Suk Yeol's declaration of martial law. #SouthKorea pic.twitter.com/NWok44FNfG— Geo View (@theGeoView) December 3, 2024
На улицах Сеула заметили военную технику, а над Национальным собранием, вероятно, пролетал военный вертолет.
Лидер правящей в Южной Корее партии «Сила народа» Хан Дон Хун назвал ошибочным введение военного положения в стране, сообщает «Ренхап».
«Объявление президентом чрезвычайного военного положения ошибочно», - заявил лидер партии.
Хан Дон Хун заявил, что вместе с народом будет «блокировать» военное положение, объявление президентом Юн Сук Ёлем. Лидер «Силы народа» добавил, что считает военное положение неконституционным, по его словам, оно не должно поддерживаться.
Парламент проголосовал за отмену военного положения
Депутаты парламента Южной Кореи проголосовали за отмену военного положения, которое ввел президент страны Юн Сук Ёль, сообщает Reuters. 190 депутатов из 300 смогли попасть в здание Национального собрания в Сеуле, которое до этого оцепили силовики, и провели голосование.
По данным Reuters, силы военного командования Южной Кореи вошли в здание парламента. Агентство опубликовало фотографию, как военные пытаются войти в главный зал парламента, а в их сторону распыляют огнетушители.
Пока неясно, будут ли сняты ограничения. После голосования председатель парламента Южной Кореи У Вон Сик призвал президента страны отменить военное положение, назвав указ главы государства недействительным.
Войска, оцепившие Национальное собрание (парламент) Южной Кореи, стали покидать здание, сообщает телеканал YTN. Тем не менее часть войск пока остается на дежурстве около здания парламента, отмечает канал.
Кто такой Юн Сок Ёль?
Юн Сок Ёль занимает пост президента Южной Кореи с 2022 года.
Он является членом Партии народной власти и выиграл президентские выборы с небольшим перевесом, опередив своего оппонента всего на 0,7 процентных пункта.
Рейтинги одобрения президента всегда были довольно низкими из-за различных скандалов, в том числе связанных с его женой, которую обвиняли в махинациях с акциями.
Юн Сок Ёлю также трудно продвигать свои программы в парламенте, который контролируется оппозицией страны.