Президент Алар Карис во вторник утвердил несколько законов, касающихся социальной сферы. Среди них - увеличение платы за прием у врача-специалиста с текущих пяти евро до 20 евро с апреля следующего года, а также отмену поддержки одиноких пенсионеров, находящихся на круглосуточном уходе.
Президент Алар Карис утвердил увеличение платы за прием у врача-специалиста и отмену поддержки одиноким пенсионерам
С 1 января 2024 года базовый взнос на рецептурные лекарства для застрахованных увеличится с 2,5 до 3,5 евро. С 1 апреля 2024 года плата за койко-день в больнице возрастет с 2,5 до 5 евро, а за прием у специалиста - с 5 до 20 евро.
Однако повышение платы не коснется уязвимых групп, таких как пенсионеры, дети, безработные и другие. В случаях, если пациент не явится на прием или отменит его менее чем за 24 часа, может быть взята двойная плата.
В соответствии с изменениями в Законе о социальном обеспечении, прекращается выплата поддержки одиноким пенсионерам, находящимся на круглосуточном уходе, специальном уходе или проживающим в социальных учреждениях. Поддержка будет выплачиваться только тем пенсионерам, которые живут одни и чей доход не превышает установленный лимит - в 2024 году это 853 евро.
Изменения в Законе о социальном обеспечении и Законе о налоге с оборота направлены на улучшение доступа к психосоциальной и психологической помощи на местном уровне. Финансирование этих услуг будет включено в ежегодные фонды поддержки местных самоуправлений пропорционально численности населения, что особенно важно для небольших муниципалитетов.
Согласно Закону о внесении изменений в закон о семейных пособиях и другие законы, с 1 января 2026 года максимальный размер родительского пособия будет уменьшен. Вместо трехкратной средней зарплаты за позапрошлый год он составит двухкратную среднюю зарплату. В 2024 году верхний предел родительского пособия составляет 4733 евро. При этом родительское пособие больше не будет уменьшаться, если родитель продолжает работать и получать доход.
С 1 января 2026 года вводится ограничение на выплаты по временной нетрудоспособности. Максимальная сумма пособия за один день временной нетрудоспособности будет рассчитываться по аналогии с родительским пособием - как двухкратная средняя зарплата за позапрошлый год, деленная на 30. Работодатели и индивидуальные предприниматели смогут компенсировать разницу между лимитом пособия и недополученной зарплатой без налогообложения социальным налогом.
Также закон разрешает использовать нераспределенную прибыль Кассы здоровья в большем объеме для покрытия дефицита. Вводится возможность требовать возмещения расходов на лечение у незастрахованных граждан. Кроме того, с начала следующего года сроки обработки заявок на семейные пособия, установление степени инвалидности и назначение государственной пенсии будут продлены до 30 рабочих дней. В налоговый закон внесены изменения, согласно которым налогообложению подлежат больничные пособия, выплачиваемые работодателями и Кассой здоровья, а также расчетные пособия для индивидуальных предпринимателей.
Закон о внесении изменений в закон о вооружении и связанные с ним законы создает конкурентную среду для оборонной промышленности в Эстонии. Изменения предоставляют возможность предпринимателям из дружественных Эстонии стран, сотрудничающих в области обороны, вкладывать средства в эстонскую оборонную промышленность.
Согласно закону, допускается производство транспортных средств, водного и воздушного транспорта, а также другой продукции без лицензии на основании закона о вооружении, если в процессе производства на них не устанавливается оружие. Кроме того, процедура проверки сотрудников, подрядчиков и поставщиков услуг, связанных с производством оружия и боеприпасов, станет более экономичной. Также декриминализуется добровольная сдача незаконно находящихся в собственности военных оружий в полицию или департамент охраны границы.