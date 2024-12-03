Президент Алар Карис утвердил увеличение платы за прием у врача-специалиста и отмену поддержки одиноким пенсионерам

С 1 января 2024 года базовый взнос на рецептурные лекарства для застрахованных увеличится с 2,5 до 3,5 евро. С 1 апреля 2024 года плата за койко-день в больнице возрастет с 2,5 до 5 евро, а за прием у специалиста - с 5 до 20 евро.

Однако повышение платы не коснется уязвимых групп, таких как пенсионеры, дети, безработные и другие. В случаях, если пациент не явится на прием или отменит его менее чем за 24 часа, может быть взята двойная плата.

В соответствии с изменениями в Законе о социальном обеспечении, прекращается выплата поддержки одиноким пенсионерам, находящимся на круглосуточном уходе, специальном уходе или проживающим в социальных учреждениях. Поддержка будет выплачиваться только тем пенсионерам, которые живут одни и чей доход не превышает установленный лимит - в 2024 году это 853 евро.

Изменения в Законе о социальном обеспечении и Законе о налоге с оборота направлены на улучшение доступа к психосоциальной и психологической помощи на местном уровне. Финансирование этих услуг будет включено в ежегодные фонды поддержки местных самоуправлений пропорционально численности населения, что особенно важно для небольших муниципалитетов.