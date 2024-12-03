Машина на скользком участке дороги врезалась в дерево, 9-летний ребенок доставлен в больницу

В 15.25 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Виливере в волости Кохила. Авария произошла на 3-м километре дороги Кийза-Кохила.

По предварительным данным, 40-летняя женщина за рулем Volkswagen Golf не справилась с управлением автомобилем на прямом участке дороги, вылетела сначала на встречную полосу, а потом и с дороги, врезавшись в итоге в дерево.

Помимо водителя в машине находились 8-летний мальчик и 9-летняя девочка. Скорая помощь доставила девочку в больницу на медицинское обследование.

Водитель автомобиля была трезва и имеет водительские права необходимой категории. Дорога на месте происшествия была скользкой.