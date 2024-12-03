Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о краже строительных инструментов в строящемся здании, а также о нападении на сотрудника магазина. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о сгоревших в сарае животных и о взорвавшемся в квартире бытовом газовом баллоне.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Сгоревшие в сарае животные, взорвавшийся в квартире газовый баллон, кража строительных инструментов
Насилие
29 ноября в волости Рыуге 57-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою сожительницу, а 31-летняя женщина в магазине на улице Раквере в Нарве ударила сотрудника магазина, который попытался предотвратить кражу. Полицейские задержали нападавших.
30 ноября полиция получила сообщение, что в Кохтла-Ярве 19-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения ударил свою мать и брата. Нападавший был задержан в качестве подозреваемого.
В этот же день полиция получила сообщение, что в волости Виру-Нигула 67-летний мужчина во время совместного употребления алкоголя напал на своего сына, а в Пыхья-Таллинне 29-летний мужчина избил свою сожительницу. Полиция задержала нападавших.
30 ноября в поселке Лаагри волости Сауэ 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил 71-летнюю женщину и 41-летнего мужчину. Полиция задержала нападавшего.
В ночь на 1 декабря 44-летняя женщина в Кохтла-Ярве в ходе ссоры ударила своего сожителя острым предметом. Полицейские задержали нападавшую.
1 декабря в Мустамяэ 29-летний мужчина избил 40-летнюю женщину. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
В этот же день на улице Арбу в Ласнамяэ неизвестный избил 35-летнего мужчину.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
В ночь на 18 ноября на улице Стаадиони в Хаапсалу через окно проникли в строящееся здание и похитили строительные ремни Coverguard, шесть рулонов пароизоляционной ленты, а также аккумуляторные инструменты Makita: дисковую пилу, дрель, ударный шуруповерт, три быстрозарядных устройства и четыре аккумулятора. Ущерб составил 743 евро.
1 декабря в Пыхья-Таллинне неизвестные похитили из автомобиля радио Makita и различные инструменты, в том числе угловую шлифовальную машину и аккумуляторную дрель Makita, а также ленточную шлифовальную машину DeWalt. Примерный ущерб составил 2000 евро. Обстоятельства происшествия уточняются.
1 декабря в Пирита неизвестный проник в дом и похитил наличные, драгоценности и компьютер. Сумма ущерба и обстоятельства происшествия выясняются.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан Молдовы, двух граждан России и одного гражданина Украины.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Грузии, двух граждан Колумбии и одного гражданина России.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
30 ноября гражданину Великобритании 1995 года рождения досрочно прекратили разрешенный безвизовый срок пребывания, оформили предписание о выезде из Эстонии и наложили запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года. Мужчина 29 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил окно здания в центре Таллинна и напал на охранника.
30 ноября на погранпункт «Лухамаа» прибыл гражданин России, который находился на территории Шенгена без законных оснований в течение 411 дней, из которых один день он провел в Эстонии. Ему было выписано предписание о выезде и наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года.
30 ноября на погранпункте «Нарва» при попытке въезда в Эстонию был проверен гражданин России, у которого среди личных вещей обнаружено поддельное водительское удостоверение. Документ был изъят, а въезд в Эстонию запрещен.
Пожары
29 ноября в 16:12 спасатели получили вызов на улицу Спорди в поселке Юри волости Раэ, где открытым пламенем горел легковой автомобиль. По прибытии спасателей Юри пламя охватило моторный отсек автомобиля. Машина находилась на расстоянии от других автомобилей и зданий. Возгорание было потушено водой.
В ночь на 30 ноября в 04:47 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Ряэса волости Люганузе, где загорелся сарай. По словам заявителя, сарай находился рядом с жилым домом, внутри содержались куры и кролики. Владельцу удалось вынести 20 кроликов. На момент прибытия спасателей сарай горел открытым пламенем, крыша здания обрушилась, и около 150 птиц и 25 животных остались внутри. Под угрозой находился жилой дом, расположенный на расстоянии около десяти метров, который спасатели сразу начали охлаждать. Пожар был ликвидирован к 09:02. В результате пожара сарай полностью сгорел, но жилой дом удалось спасти. В тушении пожара участвовали профессиональные спасатели Кивиыли, Раквере и Кохтла-Ярве, а также спасатели-добровольцы Пуртсе и Мяэтагузе. Причина возгорания устанавливается.
1 декабря в 00:22 спасатели получили вызов о загоревшимся автомобиле BMW на улице Хумала в Хааберсти. Спасатели Лиллекюла прибыли на место и потушили машину струей воды. Также были отсоединены клеммы аккумулятора, чтобы предотвратить возгорание. Предполагаемой причиной пожара является неисправность топливной системы автомобиля.
ДТП
29 ноября в 14:09 спасатели выехали на место дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и автобуса в деревне Мустивере волости Вильянди. Они устранили опасность возгорания и убрали с дороги обломки. В обоих транспортных средствах находились только водители, один из которых был доставлен в больницу для оказания помощи.
29 ноября в 16:50 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей на А. Х. Таммсааре-теэ в Мустамяэ. Люди самостоятельно выбрались из автомобилей. Спасатели сняли клеммы с аккумуляторов и очистили проезжую часть от обломков. Бригада скорой помощи доставила одного участника аварии в больницу. Дальнейшим расследованием занялась полиция.
1 декабря в 12:16 спасатели выехали на место дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей в деревне Пауаствере волости Пыльтсамаа. Они устранили опасность возгорания и освободили проезжую часть от обломков. Серьезных травм у участников происшествия не было.
Прочее
1 декабря в 22:16 в Центр тревоги поступило сообщение о взрыве бытового газового баллона в квартире на улице Туру в Кехра волости Ания. Прибывшие спасатели обнаружили, что взрыв выбил окна и рамы квартиры. Два человека, находившиеся в квартире, были доставлены в больницу бригадой скорой помощи. Пожара в результате взрыва не возникло. Спасатели Кехра измерили уровень газа в квартире и закрыли выбитое окно. Предположительно, утечка газа произошла из соединения между плитой и шлангом во время приготовления пищи. Соединение и плита были старыми и изношенными.