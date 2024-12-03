СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Сгоревшие в сарае животные, взорвавшийся в квартире газовый баллон, кража строительных инструментов

1 декабря в Пыхья-Таллинне неизвестные похитили из автомобиля радио Makita и различные инструменты, в том числе угловую шлифовальную машину и аккумуляторную дрель Makita, а также ленточную шлифовальную машину DeWalt. Примерный ущерб составил 2000 евро. Обстоятельства происшествия уточняются.

1 декабря в Пирита неизвестный проник в дом и похитил наличные, драгоценности и компьютер. Сумма ущерба и обстоятельства происшествия выясняются.

Безопасность на границе

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан Молдовы, двух граждан России и одного гражданина Украины.

Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Грузии, двух граждан Колумбии и одного гражданина России.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.

30 ноября гражданину Великобритании 1995 года рождения досрочно прекратили разрешенный безвизовый срок пребывания, оформили предписание о выезде из Эстонии и наложили запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года. Мужчина 29 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил окно здания в центре Таллинна и напал на охранника.