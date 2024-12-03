Эстонские компании объединились для борьбы с насилием в отношениях

В числе первых крупных участников инициативы - Enefit, Betsson Group, SOL Baltics и Ensto Estonia, а также IKEA, Bolt, Nordea, Lidl Eesti и Swedbank.

«В Эстонии работают около 700 000 человек, среди которых могут быть как жертвы насилия в отношениях, так и его инициаторы. Согласно статистике, 41% женщин и 33% мужчин в Эстонии хотя бы раз в жизни сталкивались с насилием в отношениях. Это означает, что работодатели ежедневно взаимодействуют с теми, кто либо испытывал насилие, либо наблюдал его, либо сам применял», - отметила руководитель инициативы Трийн Адамсон.

По ее словам, хотя насилие в близких отношениях происходит за пределами рабочего места, оно оказывает влияние на благополучие сотрудников, коллектив и рабочую атмосферу.

«Насилие в отношениях наносит глубокие эмоциональные, психологические и физические травмы. Чаще всего боль причиняет именно тот, кто кажется самым близким. Исследования показывают, что насилие в отношениях влияет не только на пострадавшего, но и на его профессиональную деятельность. Например, согласно исследованию Vodafone, 75% работников, сталкивавшихся с насилием в отношениях, заявили, что это негативно сказывалось на их работе и карьерном росте», - добавила Адамсон.

Инициатива Vägivallavabaks предлагает работодателям обучение, инструменты, учебные материалы и сеть контактов для обмена опытом. Также была выпущена практическая инструкция, помогающая работодателям правильно реагировать на такие ситуации.

«Многие случаи насилия в отношениях остаются незамеченными, и пострадавшие не получают необходимую помощь. Поэтому важно, чтобы окружающие, включая работодателей, понимали природу насилия, умели распознавать его признаки и направлять жертв к помощи. Сотрудники проводят значительную часть времени на рабочем месте или в домашнем офисе, и за этот период можно заметить изменения в поведении или настроении», - подчеркнула Керсти Кальюлайд.

«Эта инициатива дает надежду жертвам и предлагает работодателям инструменты для раннего выявления проблемы и оказания поддержки», - добавила она.

Подробнее о проекте можно узнать и присоединиться к нему на сайте: www.vagivallavabaks.ee.

Инициатива была официально представлена на крупнейшей конференции Эстонии, посвященной насилию в отношениях. В этом году главной темой конференции стала этичность и травматическая осведомленность в информационном пространстве. Обсуждалось, как медиа влияет на нормализацию насилия и что можно сделать для изменения таких представлений.