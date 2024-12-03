Cуд приостановил охоту на волков на время судебного разбирательства

НКО Eesti Suurkiskjad (Крупные хищники Эстонии) обратилась в Таллиннский административный суд, чтобы оспорить распоряжение Департамента окружающей среды о сезоне охоты на волков 2024/2025 и приостановить охоту в порядке первичной правовой защиты.

Таллиннский административный суд удовлетворил ходатайство о предоставлении защиты и приостановил охоту на волков на время судебного разбирательства. Суд установил, что продолжение охоты может привести к необратимым последствиям для эстонской популяции волков, ликвидировать которые будет значительно сложнее.

По мнению суда, апелляция имеет очень хорошие перспективы на успех, поскольку, согласно прецедентному праву Европейского суда, при определении квот на охоту необходимо обеспечить благоприятный статус охраняемых видов. Хотя Агентство окружающей среды опиралось на оценку природоохранного статуса балтийской популяции, суд подчеркнул, что в условиях Эстонии необходимо оценивать статус вида сначала на местном и национальном уровне и, если статус волка благоприятен, по возможности оценивать его природоохранный статус на трансграничном уровне. Эстонская популяция волков классифицируется как «уязвимая» в соответствии с критериями МСОП, однако эта оценка не была использована в оспариваемом постановлении. Согласно прецедентному праву Суда ЕС, разрешение на охоту в таком случае противоречит законодательству ЕС.

Суд постановил, что распоряжение Агентства окружающей среды нацелено на объемы охоты в зонах ущерба и животноводства, однако убедительной корреляции между объемами охоты и количеством случаев ущерба в хозяйственной зоне нет.