Таллиннский административный суд приостановил охоту на волков на время судебного разбирательства, поскольку суд постановил, что распоряжение Департамента окружающей среды об охоте на волка не содержит оценки природоохранного статуса волков на национальном уровне, а это нарушает законодательство ЕС.
Cуд приостановил охоту на волков на время судебного разбирательства
НКО Eesti Suurkiskjad (Крупные хищники Эстонии) обратилась в Таллиннский административный суд, чтобы оспорить распоряжение Департамента окружающей среды о сезоне охоты на волков 2024/2025 и приостановить охоту в порядке первичной правовой защиты.
Таллиннский административный суд удовлетворил ходатайство о предоставлении защиты и приостановил охоту на волков на время судебного разбирательства. Суд установил, что продолжение охоты может привести к необратимым последствиям для эстонской популяции волков, ликвидировать которые будет значительно сложнее.
По мнению суда, апелляция имеет очень хорошие перспективы на успех, поскольку, согласно прецедентному праву Европейского суда, при определении квот на охоту необходимо обеспечить благоприятный статус охраняемых видов. Хотя Агентство окружающей среды опиралось на оценку природоохранного статуса балтийской популяции, суд подчеркнул, что в условиях Эстонии необходимо оценивать статус вида сначала на местном и национальном уровне и, если статус волка благоприятен, по возможности оценивать его природоохранный статус на трансграничном уровне. Эстонская популяция волков классифицируется как «уязвимая» в соответствии с критериями МСОП, однако эта оценка не была использована в оспариваемом постановлении. Согласно прецедентному праву Суда ЕС, разрешение на охоту в таком случае противоречит законодательству ЕС.
Суд постановил, что распоряжение Агентства окружающей среды нацелено на объемы охоты в зонах ущерба и животноводства, однако убедительной корреляции между объемами охоты и количеством случаев ущерба в хозяйственной зоне нет.
По мнению суда, применение временных мер необходимо для того, чтобы избежать необратимых последствий. Если охота на волков будет слишком интенсивной, это может привести к увеличению численности неместного вида шакалов в Эстонии, и хотя ущерб, наносимый волками домашнему скоту, может быть уменьшен, велика вероятность того, что шакалы начнут наносить ущерб домашнему скоту. Такое развитие событий в долгосрочной перспективе может нанести ущерб как природной среде, так и интересам животноводов. Суд подчеркнул, что поэтому крайне важно основывать решения о нормах охоты на волков на наиболее доступных научных данных.
Суд отметил, что экологические интересы, включая сохранение биоразнообразия, перевешивают возможный экономический или социальный ущерб, который может возникнуть в результате приостановки охоты на волков. Суд также отметил, что, согласно предложению Агентства окружающей среды по охоте, ущерб, наносимый овцам волками, значительно снизится в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, однако в оспариваемом постановлении об этом ничего не говорится.
Разбирательство по существу дела будет продолжено, чтобы определить, было ли распоряжение Агентства окружающей среды законным и соответствует ли охота на волков требованиям Закона об охране природы и законодательства ЕС.
Постановление Таллиннского административного суда гарантирует, что действие приказа Агентства окружающей среды об охоте на волков будет приостановлено до вынесения окончательного судебного решения. Это важный шаг, который позволит избежать ситуации, когда статус вида необратимо ухудшится во время судебного разбирательства.
Постановление может быть оспорено в Таллиннском окружном суде в течение 15 дней.