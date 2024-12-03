Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин, принадлежащий к политической партии «Ээсти 200», попросил Комиссию по контролю за финансированием политических партий начать процедуру проверки в отношении пресс-релиза городской управы Нарвы, в котором говорилось о бастующих против налогов предприятиях общественного питания, и о том, что акцию поддержал и мэр Нарвы Яан Тоотс.
Вице-мэра Таллинна возмутил пресс-релиз горуправы Нарвы
«Озабоченность вызывает то, что взгляды партии не могут транслироваться через службу коммуникации управы муниципалитета», - сказал Яшин. По словам Яшина, Комиссия по контролю за финансированием политических партий расследовала этот вопрос и установила, что в пресс-релизе присутствуют черты партийной коммуникации. Яшин, который также является членом Комиссии по контролю за финансированием политических партий, сообщил BNS, что знает, что комиссия направила запрос, на который Яан Тоотс и Центристская партия должны ответить.
По словам Яшина, после полученных объяснений комиссия примет решение, кому придется платить за разосланный городским правительством пресс-релиз - Яану Тоотсу или Центристской партии. «Интересный вопрос сам по себе - сколько может стоить такая вещь», - рассуждает Яшин.
Заместитель председателя комиссии Каарел Таранд сообщил BNS, что в городскую управу Нарвы будет направлено письмо с просьбой обеспечить порядок. «Цель - призвать их к порядку, а не провести процедуру проверки, поскольку это мелкое нарушение. Но важны именно мелочи. Муниципалитет не должен использоваться для работы партии», - подчеркнул Таранд.
Протоколы заседаний Комиссии по надзору за политическими партиями показывают, что комиссия решила обратиться к Яану Тоотсу и Центристской партии за разъяснениями.
31 октября по всей Эстонии прошла акция протеста против налогов, в рамках которой на десять минут символически была остановлена работа кафе, ресторанов и отелей. Согласно пресс-релизу городской управы Нарвы, мэр Нарвы Яан Тоотс, который также является вице-председателем Центристской партии, не только выразил поддержку протесту, но и лично принял участие в акции в одной из компаний в Нарве, выразив свою солидарность с отраслью.
«Центристская партия в настоящее время выступает против чрезмерного налогового бремени правительства, которое только усугубляет существующие проблемы. Правительство не должно ориентироваться только на карманы предпринимателей и налогоплательщиков, пытаясь наполнить казну. Такая политика является тупиковой, что приводит к массовому закрытию предприятий и снижению уровня жизни наших граждан», - такие слова Яана Тоотса приводились в пресс-релизе.
Тоотс подчеркнул, что эти налоги не решают системные проблемы, созданные нынешним правительством, но усугубляют бедность и создают тяжелые условия для предпринимателей. «Мы не можем допустить ситуации, когда компании будут вынуждены закрыться из-за снижения покупательной способности потребителей. Сегодня предприниматели и граждане находятся на пределе своих возможностей, и это требует немедленного пересмотра политики правительства», - добавил Тоотс.
По словам Алексея Яшина, пресс-релиз был удален с сайта городской управы Нарвы после того, как он проявил к нему внимание. Однако он до сих пор виден на странице города в Facebook.