Вице-мэра Таллинна возмутил пресс-релиз горуправы Нарвы

«Озабоченность вызывает то, что взгляды партии не могут транслироваться через службу коммуникации управы муниципалитета», - сказал Яшин. По словам Яшина, Комиссия по контролю за финансированием политических партий расследовала этот вопрос и установила, что в пресс-релизе присутствуют черты партийной коммуникации. Яшин, который также является членом Комиссии по контролю за финансированием политических партий, сообщил BNS, что знает, что комиссия направила запрос, на который Яан Тоотс и Центристская партия должны ответить.

По словам Яшина, после полученных объяснений комиссия примет решение, кому придется платить за разосланный городским правительством пресс-релиз - Яану Тоотсу или Центристской партии. «Интересный вопрос сам по себе - сколько может стоить такая вещь», - рассуждает Яшин.

Заместитель председателя комиссии Каарел Таранд сообщил BNS, что в городскую управу Нарвы будет направлено письмо с просьбой обеспечить порядок. «Цель - призвать их к порядку, а не провести процедуру проверки, поскольку это мелкое нарушение. Но важны именно мелочи. Муниципалитет не должен использоваться для работы партии», - подчеркнул Таранд.

Протоколы заседаний Комиссии по надзору за политическими партиями показывают, что комиссия решила обратиться к Яану Тоотсу и Центристской партии за разъяснениями.