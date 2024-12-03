В районе Хааберсти строительство нового детсада откладывается из-за неожиданного препятствия

Детский сад планировалось построить по адресу Палдиское шоссе, 80b. «Жаль, что строительство нового инновационного модульного детского сада “Мустйыэ” на 12 групп, который планировалось открыть в 2025 году, застопорилось, так как под участком обнаружено загрязнение почвы, уходящее вглубь до семи метров и относящееся к советскому периоду. Это исключает возможность начать строительство в течение ближайших двух лет», - передает слова старейшины района Хааберсти Анны Леванди веб-сайт горуправы.