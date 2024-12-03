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В районе Хааберсти строительство нового детсада откладывается из-за неожиданного препятствия

Перевод: Сергей Светлов
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Старейшина района Хааберсти Анна Леванди.
Старейшина района Хааберсти Анна Леванди. Фото: Madis Veltman

Строительство детского сада «Мустйыэ» в столичном районе Хааберсти откладывается из-за того, что неожиданно выяснилось, что на участке остались остаточные загрязнения почвы со времен Советского Союза.

Детский сад планировалось построить по адресу Палдиское шоссе, 80b. «Жаль, что строительство нового инновационного модульного детского сада “Мустйыэ” на 12 групп, который планировалось открыть в 2025 году, застопорилось, так как под участком обнаружено загрязнение почвы, уходящее вглубь до семи метров и относящееся к советскому периоду. Это исключает возможность начать строительство в течение ближайших двух лет», - передает слова старейшины района Хааберсти Анны Леванди веб-сайт горуправы.

«Единственная крупная инвестиция в дошкольное образование, которая полностью реализуется в Хааберсти, - это завершение строительства нового здания детского сада “Меэлеспеа” в 2025 году, чему все очень рады», - отметила старейшина.

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