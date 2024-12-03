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СЛИШКОМ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ Финский магазин убрал с полок украинское пиво, высмеивающее Путина

Перевод: Сергей Светлов
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Пиво Putin Huilo в ресторане во Львове.
Пиво Putin Huilo в ресторане во Львове. Фото: Juri Djaštšõn / AFP / Scanpix

Украинское пиво Putin Huilo, появившееся в продаже в магазине в финском Эспоо, с этикеткой с изображением обнаженного российского лидера Владимира Путина, быстро исчезло с полок после того, как газета Helsingin Sanomat обратилась к представителям магазина за комментариями.

Посетители продуктового магазина K-Citymarket в торговом центре Iso Omena под Хельсинки недавно могли приобрести украинское пиво под названием Putin Huilo. На его красной этикетке изображен сидящий обнаженный Путин в одной шапке, с размытыми интимными частями тела. У него на коленях - бывший президент Дмитрий Медведев, ныне занимающий должность заместителя председателя Совета безопасности и известный громкими заявлениями в поддержку кремлевской пропаганды. Рядом с Путиным стоит персонаж в костюме Чебурашки, изображающий бывшего пророссийского президента Украины Виктора Януковича с табличкой: «Я законный! Я жив!».

Когда Helsingin Sanomat обратилась к руководителю магазина Тони Покела за разъяснениями о продаже пива, произведенного украинской пивоварней Pravda Brewery, тот выразил удивление и вскоре сообщил, что товар немедленно будет снят с продажи. «Это такая глупая история», - сказал он, имея в виду название пива, которое содержит оскорбление в адрес российского лидера.

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